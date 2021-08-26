حظك اليوم برج الدلو الخميس 26-8-2021 مهنيا وعاطفيا

الاهتمام بالآخرين وتقديم الدعم للجميع، أبرز صفات برج الدلو، إلا أن ما يعيبه الانعزال المفاجئ عن المحيطين سواء أصدقاء أو شركاء، إلا أنهم سرعان ما يعودون لطبيعتهم الاجتماعية بعد التخلص من المشاعر السلبية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

تستطيع اليوم أن تسير بهدوء وحكمة ويساعدك ما لديك من تصميم وإرادة قوية.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم على تحقيق توازن وعطاء جميل في حياتك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان عبدالله مشرف، ويوافق تاريخ ميلاده 15 فبراير.