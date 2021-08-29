نائلة جبر: مصر بها الكثير من فرص العمل وعلى الشباب التعقل

ناشدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، كافة الأسر بالتعقل وعدم مساعده أبنائها على الهجرة غير الشرعية التي ينتهجها البعض، لافتة إلى أن مصر بها الكثير من الوظائف وفرص العمل للشباب حتى وفي ظل جائحة فيروس كورونا.

الهجرة غير الشرعية: «بقول للشباب المصريين بلاش يرموا نفسهم في التهلكة»

وأضافت «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية لها بارنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، أنها وعلى الرغم من مرور مصر بأزمة فيروس كورونا إلا أنها لم تقم بترحيل أي من القائمين فيها بسبب الجائحة، «محدش عندنا مات من الجوع من الأجانب في مصر، وبلاش المصريين يرموا نفسهم في التهلكة».

جبر: «لازم كل واحد ياخد باله على ضناه ويحميه من نفسه ومن التسرع»

وأوضحت أن استعجال عدد من الشباب في الحصول على الأموال أو الزواج السريع هو الدافع الأقوى لهم في الهجرة خارجيًا، «لازم كل واحد ياخد باله على ضناه ويحميه من نفسه ومن التسرع في اتخاذ مثل هذا القرار، ومصر فيها فرص عمل كتيرة، والمشروعات الجديدة للدولة والتعليم الفني بيدوا الشباب وجبه كبيرة جدا بتدعمها الحكومة ورئيس الوزراء».

وفندت أن الدولة دعمت الشباب بشكل كبير في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، «البلد بتدعم هذا الموضوع، والمفروض أن الشباب يفكر ويكون عنده أفكار بدلا من إلقاء نفسه بالتهلكة».

وتابعت: «يجب على كل شاب بالتعقل وعدم التسرع في قرار الهجرة غير الشرعية وألا يلقي بنفسه إلى التهلكة، وعايزين نكون أكثر حماس وإراده في العمل، وأحنا بدأنا مشوار طويل وعملنا أول قانون لمنع الهجرة غير الشرعية في الشرق الأوسط».

واختتمت: «عندنا استراتيجيات قدمناها لرئيس الوزراء من 3 أشهر كخطة عمل جديدة، وهي الثالثة التي تعملها الدولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وخطط العمل تشمل التوعيه والتدريب، والسنة دي بنشتغل ومش هنوقف الشغل، لأنه واجب علينا ودي أرواح ممكن تهدر وأهم شىء هي حياة الإنسان، ومصر دولة غنية بمنظمات المجتمع المدني التي تصل لكافة القرى والنجوع، والدولة المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص بتقوم بتوفير الكثير من فرص العمل للشباب في كافة أنحاء الجمهورية».