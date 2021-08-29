محمد رمضان يحتفل بلقب «سفير الشباب العربي»

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بفيديو يحتفل من خلاله بحصوله على لقب سفير الشباب العربي من مهرجان أفضل في لبنان.

وتضمن الفيديو جوله محمد رمضان بصحبة ابنه في لبنان، كما استعرض لقطات من الاحتفال لتتويجه بلقب سفير الشباب العربي وحصوله على الدكتوراه الفخرية، قبل سحبها منه، على أنغام أغنية «نمبر1» مقطع «أنا في الساحة واقف لوحدي».

وعلق عليه قائلًا: «سفير الشباب العربي من مهرجان الأفضل من لبنان.. ثقة في الله نجاح».

حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي

أحيا محمد رمضان مؤخرا حفلا غنائيا في الساحل الشمالي، شهد حضورا كبيرا لجمهور الفنان، والذي توافد مبكرًا لحضور الحفل.

وقدم رمضان، خلال الحفل، عددا من أغانيه واستعراضاته برفقة فرقته، وشهد الحفل زحاما كبيرا من جمهوره في الساحل الشمالي وحمل لافتة كامل العدد، وكان الحفل مليئا بالكواليس منها ظهور رمضان بماسك فضي وهو يغني أغنيته الشهيرة «فيروس»، كما دخل المسرح بسيارته «اللامبورجيني» والتي كانت حديث الحضور في الحفل بسبب طلائها بالذهب.

ولم تكتمل فرحة رمضان بنجاح حفله، حيث وصل له بعد الحفل خبر وفاة حماته ليقطع إجازته في الساحل ويعود بصحبه زوجته ليتلقى العزاء في مسجد الشرطة بعد أن كان من المقرر إقامته بالحامدية الشاذلية.