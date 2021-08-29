بعد أزمة «الدكتوراه الفخرية».. محمد رمضان في حفل جديد بالساحل الشمالي

بعد حفله الأخير في الساحل الشمالي، والذي رفع شعار «كامل العدد»، أعلن الفنان محمد رمضان موعد حفله الجديد بمدينة العلمين الجديدة، والذي من المقرر إقامته يوم 2 سبتمبر المقبل، وفقا لما أعلنه عبر حسابه على «إنستجرام».

وكشف مصدر من الشركة المنظمة لحفل محمد رمضان في تصريحات لـ «الوطن»، أنه لم يتم تحديد أسعار تذاكر الحفل حتى الآن، ولكن سيتم الإعلان عنها مساء اليوم.

بعد «أقوى حفل في الساحل» محمد رمضان في العلمين الجديدة

ويعتبر حفل العلمين الجديدة هو الحفل الثاني لمحمد رمضان في أقل من أسبوعين، حيث أحيا حفلا في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي يوم 20 أغسطس الجاري، تحت عنوان «أقوى حفل في الساحل»، بحضور نحو 50 ألف شخص، وقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الغنائية من بينها «مافيا»، «نمبر وان» و«فيرسياتشي».

وشهد الحفل حالات عديدة من التدافع والاشتباكات العنيفة بين الجمهور وشركة الأمن المكلفة بتأمين الحفل، بسبب كثافة الحضور وأدت في النهاية إلى دخول عدد كبير من الجماهير غير حاملي التذاكر والدعوات للحفل.

وظهر محمد رمضان خلال الحفل بأكثر من «لوك» على المسرح، بالإضافة إلى وجود فقرات استعراضية راقصة صاحبت الغناء، ووجه «رمضان» الشكر للحضور قائلا: «شكرًا جمهوري الحبيب.. أنتم مصدر ثقتي بعد ربنا، لم أمجد في ذاتي أبدا، ونمبر وان هو أنتم جمهوري، والجدع هو جمهوري الذي لم يصدق عني أي شيء يقال أبدا».

«الدكتوراه الفخرية» آخر أزمات محمد رمضان

وجاء الإعلان عن الحفل بعد ساعات قليلة من أزمته الأخيرة الخاصة بـ «الدكتوراه الفخرية»، والتي حصل عليها من أحد المراكز الثقافية في لبنان، والتي عادت وأعلنت سحبها مرة أخرى بعد الهجوم الذي تعرض له الفنان المصري، كما تبرأت مجموعة من الهيئات الثقافية والفنية اللبنانية من منح رمضان الدكتوراه الفخرية ولقب «سفير الشباب العرب»، من بينهم وزارة الثافة اللبنانية، ونقابتي الموسيقيين والممثلين.