محمد رمضان لـ«اللبنانيين»: أنتم شعب ذكي ومكافح ومخلص لعمله

علَّق الفنان محمد رمضان، على الأزمة التي أثارها بشأن زعم الحجز على أمواله الخاصة، قائلًا: «كان سوء فهم مني، كان في قضية، والحكم مكنش نهائي، وكنت صاحي من النوم وحد كلمني من البنك وطلبت القهوة فعملت الفيديو، وكان المفروض أشرب القهوة الأول، ولو شربتها مكنتش عملت الفيديو».

الشعب اللبناني ذكي ومكافح

ووجَّه رمضان، خلال حواره عبر قناة «الجديد» اللبنانية، رسالة إلى الشعب اللبناني، قائلًا: «أنتم شعب ذكي ومكافح ومخلص لعمله، وفي كل مكان أدخله على مستوى العالم يجب أن أجد فيه عنصرا لبنانيا، وأنصح الشباب اللبناني خصوصا والشعب العربي عموما بعدم الدخول في شبكة الخوف.. اطرد من حياتك الخوف من الغد وكلام الناس والفشل وأي خوف».

مفيش ناجح جبان

وتابع: «مفيش ناجح جبان، والشجاعة هي أهم صفات الإنسان الناجح، فقد قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، الوعي قبل السعي، فيجب أن نفكر في الذي نريد تحقيقه في هذه الحياة، وأن نخطط بشكل سليم ونتوكل على الله وأن نخوض غمار الحياة بكل شجاعة».

وتصدر محمد رمضان محركات البحث على موقع «جوجل» الشهير في الأيام الماضية، بعدما قرر المركز الثقافي الألماني الدولي بلبنان سحب الدكتوراة الفخرية منه، رغم عدم مرور أكثر من يوم على احتفال محمد رمضان بحصوله على رسالة الدكتوراه الفخرية.

وذكر المركز الثقافي الألماني الدولي، الأسباب التي أدت إلى إصدارها هذا القرار وجاء على رأسها واقعة الطيار المصري الراحل، أشرف أبو اليسر، حيث استنكر الواقعة خلال البيان الرسمي الذي أصدره، لإعلان قرار سحب الدكتوراة الفخرية: «لم نكن نعلم أبدا، أبدا، أبدا، شيئا عن حادثة الطيار المصري المؤسفة التي ندينها ونشجبها».