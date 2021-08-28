محمد رمضان: «لسه ماعملتش الطفرة اللي بحلم بيها في السينما العربية»

كشف الفنان محمد رمضان، عن المسلسل الذي يشارك به في الموسم الدرامي في رمضان 2022، رافضا الكشف عن تفاصيله، لكنه أكد أنه سيكون الأول على المائدة العربية، مضيفا أنه لم يقم بتجسيد الأدوار ولم يؤدِ الأعمال التي يحلم بها حتى الآن، «لسه ماعملتش الطفرة اللي بحلم بيها في السينما العربية، لكن بعمل أدوار بتنجح عند الناس، ويتأثرون بها، فيه محلات تجارية وقنوات تليفزيونية اطلقوا اسم مسلسلاتي على محلاتهم وقنواتهم زي الأسطورة والبرنس وزلزال سواء في مصر أو الأردن أول لبنان»، وذلك دول عربية كثيرة.

أنا «نمبر وان» في المكان اللي اختارته لنفسي

وأضاف «رمضان»، خلال حواره مع قناة «الجديد» اللبنانية، أنه مسلسل رمضان المقبل سيكون أقوى ورقة قام بتجسيدها، وأقوى مخرج عمل معه في الدراما، «مش هقدر أعلن عن اسم المخرج أو اسم المشروع حتى يتم التوقيع مع المنتج، بس بوعد الناس المسلسل سيكون رقم واحد على المائدة العربية في رمضان»، موضحًا أنه في الغناء يعتبر نفسه بالأرقام رقم واحد، «أنا نمبر وان في المكان اللي اختارته لنفسي».

رمضان عن خلافه مع سعد لمجرد: السوشيال ميديا تُعظم الأمور

وتابع محمد رمضان: «أنا مش بنافس اللي بيغنوا أغاني رومانسية، أنا بغني لون معين شايف نفسي نمبر وان فيه»، كما أوضح أن السوشيال ميديا تعظم الأمور، وذلك خلال كشف تفاصيل خلافه مع الفنان سعد لمجرد، فأكد أن الخلاف كان بين الشركة الخاصة به التي تدير صفحة يوتيوب، وبين الشركة الخاصة بسعد لمجرد، «أنا معرفش أي حاجة عن المشكلة، ولما اتكلمت معاه ولا كان فيه عتاب ولا أي حاجة حصلت، دي شغل شركات مع بعضها».