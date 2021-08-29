إغلاق شاطئ «إدوارد الخراط» بالإسكندرية بسبب تكرار المخالفات

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قراراً مساء اليوم الأحد، بإغلاق شاطئ «إدوارد الخراط» بمنطقة سيدى بشر، وهو شاطئ سيدي بشر 2 سابقآ، وذلك لتكرار وقوع مخالفات على الشاطئ، وعرقلة عمل أحد مفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والتعدي عليه أثناء أداء عمله، خلال المرور والمتابعة على الشاطئ يوم الجمعة الماضي.

إغلاق شاطئ في الإسكندرية

جاء ذلك على إثر خلفية قيام مستغل الشاطئ بمنع مفتش الإدارة من الدخول إلى الشاطئ لأداء عمله المكلف به، ضمن حملة «لا لفرض الإكراميات»، الذي يستلزم المرور بين المواطنين وسؤالهم عما إذا قام أحد من عمال الشاطئ بطلب إكراميات من عدمه، أو المطالبة بمبالغ نقدية أخرى بخلاف أسعار التذاكر، وفوجئ مفتش الإدارة بمنعه من دخول الشاطئ، وقيام المستغل بالتعدي عليه، مما أدى إلى عدم قيام مفتش الإدارة بمهام عمله الوظيفي.

سياحة الإسكندرية تحرر محضراً ضد مستأجر الشاطئ

وعلى الفور، توجه اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إلى الشاطئ محل الواقعة، لمعرفة ملابساتها وأسباب حدوثها، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم المنتزة أول، وذلك حفاظاً على هيبة الدولة، وحماية موظفيها للقيام بأعمالهم الوظيفية، وعليه أصدر محافظ الإسكندرية قرارا بغلق الشاطئ لأجل غير مسمى، لحين انتهاء التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

على الصعيد ذاته، أكد محافظ الإسكندرية على استمرار الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتشديد وتكثيف الرقابة والحملات على جميع الشواطئ، للقضاء على مظاهر التسيب بالشواطئ، ورصد أي مخالفات وتحرير الغرامات المالية ضد من يثبت مخالفته من مستأجري الشواطئ، والتي قد تصل إلى الغلق وفسخ التعاقد.