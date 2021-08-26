رغم استقرار البحر.. تراجع نسبة إشغال شواطئ الإسكندرية

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الخميس، أول أيام الاستقرار في حركة أمواج البحر بعدما شهدت خلال الأيام الأربعة الماضية ارتفاع الأمواج الذي تسبب في مصرع مصطاف وإنقاذ 13 آخرين من الغرق، وتحولت الرايات الحمراء إلى اللون الأخضر، اليوم، وسط السماح للمواطنين بالنزول إلى المياه.

انخفاض نسبة إشغال شواطئ الإسكندرية

وعلى الرغم من حالة الاستقرار التي تشهدها شواطئ الإسكندرية في حركة الأمواج، إلا أن نسبة إشغال الشواطئ ما زالت مستمرة في التراجع، حيث تراوحت نسب إشغال الشواطئ ما بين 25% الى50 %، فيما حقق شاطئ ميامي العام أعلى نسبة إشغال بنسبة 100% تلته شواطئ «جليم العام ميرامار الاوسط والشرقى وسيدى بشر المميز وجزيرة الدهب وبحرى المميز وايناس حقى والفنار المميز»، بنسبة اشغال 50% بينما كانت نسبة إشغال شواطئ العجمى العامة 35% والمؤجرة 25%.

«بالتوعية حنحمي بلدنا».. حملة عن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا على شواطئ الإسكندرية

واستقبل موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عدد 32 حجزا بعدد أفراد 205 اليوم الخميس، فيما تم تدشين مبادرة «بالتوعية حنحمي بلدنا» للتوعية بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وإرشادات الحصول على اللقاح والتسجيل والتوعية بأسعار الشواطئ والخدمات التي تقدمها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف والتأكيد على عدم دفع أي مبالغ مالية أو إكراميات بأي شاطئ من شواطئ المحافظة.

وقام فريق شباب جمعية خليك إيجابي اليوم بتوزيع منشورات توعية للمواطنين ببعض الشواطئ وسط تفاعل من المواطنين كما تم تسجيل بعض الرواد لتلقي لقاح كورونا.

شواطئ الإسكندرية تستقبل 120 طفلا من جمعية خيرية

وفي إطار التعاون المثمر مع الجمعيات الخيرية، استقبل شاطئ المندرة المجاني اليوم جمعية «أبناؤنا في عيوننا» عدد 120 طفلا، حيث أقامت لهم الجمعية يوما ترفيهيا وتم توزيع وجبات وهدايا للأطفال.