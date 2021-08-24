بسبب ارتفاع الأمواج.. شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء حتى الخميس المقبل

استمر رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية لليوم الثالث على التوالي، بسبب ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية، ما استدعى إعلان حالة الطوارئ تحسباً لحدوث حالات غرق، تزامنا مع إنقاذ 13 غريقا خلال اليومين الماضيين.

أستاذ الغوص: الأربعاء أقصى ارتفاع لأمواج البحر

وقال الدكتور رأفت حمزة، أستاذ الغوص والإنقاذ بكلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية، إن الشواطئ تشهد ارتفاعاً في الأمواج منذ أمس الأول، بينما يستقر الأمر نسبياً اليوم الثلاثاء فيما سيصبح الموج عاليًا غدًا الأربعاء على أن تستقر الأمور يوم الخميس.

تعليمات ضرورية لرواد شواطئ الإسكندرية

وأضاف «حمزة» لـ«الوطن»، أنه في ظل ارتفاع الأمواج يجب التنبيه علي مسئولى الشواطئ بمنع نزول البدالات ورفع درجة إستعداد الغطاسين والتأكيد علي وجود المراقبين بأبراج المراقبة.

وأوضح أنه يجب الانتباه التام للأطفال في شواطئ الإسكندرية خلال ارتفاع الأمواج المتمثلة في رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية والاكتفاء بلعبهم علي الرمال نظراً لأن تيارات السحب بالبحر كبيرة ويبدأ من الشاطئ لأن بداية الموجة هى أقوى نقطة للسحب.

انخفاض إشغال شواطئ الإسكندرية مع ارتفاع الأمواج

من جهتها، أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن انخفاض نسبة إشغال الشواطئ بعد الارتفاع النسبي لأمواج البحر، حيث تراوحت نسب إشغال الشواطئ ما بين 25% إلى 50%، بينما حقق شاطئ ميامي العام نسبة 100% يليه شاطئ بحرى المميز بنسبة إشغال 75% ثم شواطئ جزيرة الدهب وميرامار الأوسط والشرقي بنسبة إشغال 50% بينما كانت نسبة إشغال شواطئ العجمى العامة 40% والمؤجرة 30%

وأوضحت الإدارة في بيان اليوم أن موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، استقبل عدد 31 حجزًا بعدد أفراد 183 فردًا، اليوم الثلاثاء.

13 غريقًا في أول يومين من ارتفاع الأمواج

ويأتي ذلك بعدما تمكن فريق غواصي الخير من إنقاذ 11 مصطفًّا من الغرق، وذلك أثناء البحث عن غريق شاب لقي مصرعه في نفس الشاطئ أثناء نزول 6 غطاسين للبحث عن جثمان الغريق حيث تم إنقاذ 11 شخصاً آخرين كانوا يصارعون الغرق بسبب ارتفاع موج البحر، وعدم وجود منقذين في الشاطئ، فيما تم انتشال جثة الغريق، بينما تمكن رجال الإنقاذ بشاطئ سيدي بشر من إنقاذ غريقين في اليوم التالي ليصل مجموع الإنقاذ إلى 13 مُصطفًا.