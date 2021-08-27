شواطئ الإسكندرية كاملة العدد بعد استقرار أمواج البحر

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، استمرار حالة استقرار البحر مع وجود أمواج خفيفة بشواطئ غرب الإسكندرية وما تبعها من إقبال كبير، اليوم الجمعة، حيث أن أغلب الشواطئ كاملة العدد، وذلك بعد الأيام الماضية التي شهدت اضطرابا في حركة الأمواج ما تسبب في مصرع مصطاف وإنقاذ 13 آخرين من الغرق.

مصايف الإسكندرية تطالب المصطافين بالالتزام بتعليمات عمال الأبراج و المنقذين

وطالبت مصايف الإسكندرية، المصطافين بضرورة الالتزام بتعليمات عمال الأبراج و المنقذين، وتابعت في بيان على صفحتها: «إحنا خايفين عليكم ونتمني لحضراتكم يوم ممتع وامن»، كما شددت على التركيز مع الأطفال لعدم فقدانهم أو الغرق في المياه أو الدخول إلى الأعماق.

المصايف تطالب بعدم دفع الإكراميات على شواطئ الإسكندرية

كما شددت المصايف على عدم الانصياع إلى أي عمليات ابتزاز أو فرض الاكراميات، مطالبين جميع المواطنين بالتمسك بحقوقهم وعدم ترك المستغلين من خلال الاتصال على ارقام الشكاوي: «01289252668، 01270746490»، أو تقديم شكوى عبر الموقع الرسمي للإدارة: «www.catr.gov.eg»، حيث يتم توجيه حملات تستهدف كل المناطق والأحياء مع استعدادها الكامل للتعامل مع شكاوى المواطنين واستفساراتهم.

حيلة المصطافين للتصدي لابتزاز عمال شواطئ الإسكندرية

وأكدت مصايف الإسكندرية على مجاراة العمال في تحصيل الإكراميات حرصا على سلامة أسرهم، وبمجرد الانتهاء من ذلك يتم الإتصال الفوري بالإدارة التي ترسل أحد مفتشيها ويتم إعادة المبلغ للمصطاف، والتعامل بعد ذلك مع العمال بالانذار أو الفصل النهائي مع تحرير محاضر للمستأجر، مشددين على ضرورة الإبلاغ عن الشكوى في توقيت حدوثها وليس بعد عدة أيام، من أجل اتخاذ إجراء مع المخالف.