«أروى» تحقق حلم والدها وتلتحق بالطب: «كنت عايزاه يشوفني»

حققت ابنة مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، الطالبة «أروى سيد أحمد رمضان» حلم والدها المتوفي بالالتحاق بكلية الطب البشري، وذلك عقب عقب إعلان وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى الثانوية العامة، حيث تم توزيع «أروى»، الطالبة بمدرسة الغردقة الثانوية للبنات، والتي حصلت على 91% في الثانوية العامة، بقسم العلمي علوم، لتلتحق بكلية الطب البشري بجامعة أسيوط.

«أروى»: «كنت بألبس التيشيرت بتاع بابا وأنا بأذاكر»

وتحدثت «أروى» عن تحقيقها حلم والدها، بقولها: «كنت بأذاكر علشان بابا، كنت أضع صورته بجانبي أثناء المذاكرة، وكنت بألبس التيشيرت بتاعه، كنت عايزاه يشوفني وأنا بذاكر، والحمد لله تحقق الحلم، وهو أول من تنبأ لي بأن ألتحق بكلية الطب، والحمد لله قدرت أحقق له أمنيته».

«أروى»: «أول حاجة عملتها زرت قبر بابا»

وقالت الطالبة «أروى»، ابنة مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بعد توزيعها على كلية الطب بجامعة أسيوط: «أول حاجة عملتها بعد ظهور التنسيق، توجهت لزيارة قبر بابا، حيث تنبأ بالمجموع قبل وفاته، وكنت بأذاكر علشانه، َوكانت ماما بتساعدني، وبأهديها النجاح هي واخواتي».

فرحة «أروى» بتحقيق حلم والدها

وتابعت الطالبة «أروى سيد أحمد رمضان» في تصريحاتها لـ«الوطن» بقولها: «الحمد لله حققت حلم والدي بالحصول على مجموع عالي، ضمن تنسيق المرحلة الأولى، َوالحمد لله اليوم ظهر التنسيق، وتلقيت رسالة بقبولي في كلية الطب بجامعة أسيوط، وأهدي النجاح لبابا بعد وفاته، وماما واخواتي، وكنت أتمنى أن يكون معنا الآن ليرى فرحتنا».