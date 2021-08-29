كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن طرق الحصول على بطاقة ترشيح طلاب الثانوية العامة 2021 للكليات، وذلك بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2021، في مؤتمر صحفي اليوم، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدة أنه يمكن الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من موقع التنسيق الإلكتروني.

طرق الحصول على بطاقة ترشيح طلاب الثانوية العامة 2021 للكليات:

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- للدخول إلى صفحة نتائج تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

- الضغط على زر «عرض».

- تظهر بطاقة الترشيح، التي تشمل بيانات الطالب كاملة، والكلية التي تم ترشيحه لها وكذلك اسم الجامعة.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طرق الحصول على بطاقة ترشيح طلاب الثانوية العامة 2021 للكليات تتم إلكترونيا، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، مشددا على جميع الطلاب بضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة ومباشرة، لافتا إلى أنه تم إعلان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية للجامعات.

أماكن شاغرة لطلاب الثانوية العامة في المرحلة الثانية بكليات الطب البيطري والهندسة

وأضاف «عبد الغفار» في تصريحات له، في مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021، أنه تم الإعلان عن جميع الأماكن الشاغرة لطلاب الثانوية العامة في المرحلة الثانية، موضحاً أن تنسيق المرحلة الثانية يبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، مشدداً على جميع الطلاب بضرورة التنسيق في أماكن موثوقة.

وتابع وزير التعليم العالي، أن الأماكن الشاغرة في كليات القطاع الصحي للمرحلة الثانية تتمثل في كليات الطب البيطري وكليات العلوم والتمريض، وكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات لطلاب شعبة علمي رياضة، وكليات التربية والحقوق والخدمة الاجتماعية والسياحة والفنادق لطلاب الشعبة الأدبية.

وأشار إلى أنه هناك تخصصات جديدة تم إنشائها في الجامعات المصرية لمواكبة احتياجات سوق العمل، موضحاً أن الوزارة حرصت على توفير أماكن إضافية لطلاب التقسيم.