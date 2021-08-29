«التعليم» توفر مراجعات استعدادا لامتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من المراجعات المكثفة في جميع المواد الدراسية لطلاب الثانوية العامة، استعدادا لامتحانات الدور الثاني، والتي من المقرر انطلاقها اعتباراً من 4 سبتمبر المقبل، وتعقد ورقياً بنظام الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم بعيدة تماماً عن الحفظ والتلقين.

«التعليم»: تم إعداد المرجعات بواسطة مجموعة من الخبراء المتخصصين

وأضافت الوزارة، أن المرجعات متاحة على منصة حصص مصر التعليمية، وتم إعدادها من قبل مجموعة من الخبراء المتخصصين، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الاستفادة منها للتدريب على نمط الأسئلة الموضوعية التي تقيس فهم الطالب لمخرجات التعلم، مؤكدة أن المراجعات تشمل جميع أجزاء المقرر الدراسي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن المرجعات متوفرة في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، ومواد الرياضيات البحتة والتطبيقية لطلاب شعبة علمي رياضة، فضلاً عن مواد الأحياء والجيولوجيا والفيزياء والكيمياء لطلاب شعبة علمي علوم.

«شوقي»: وفرنا مراجعات مجاناً للطلاب استعدادا للامتحانات

وشدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على الطلاب بضرورة الاستفادة من هذه المنصات التعليمية، لافتاً إلى أنه سيتم تحديد المنصات التعليمية لطلاب الثانوية العامة 2022 خلال أيام، مشيراً إلى أن الوزارة كثفت من استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2021/2022.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن المراجعات التي وفرتها منصة حصص مصر تمكن الطلاب من الاستعداد لامتحانات الدور الثاني، موضحاً أنه تم توفيرها مجاناً دون تحصيل على رسوم، وتساعد على اختبار فهم الطالب لأجزاء المقرر الدراسي من خلال مجموعة من التدريبات على كل وحدة.وتابع وزير التربية والتعليم، أن تم توفير مجموعة من الفيديوهات التعليمية لشرح المقررات الدراسية بالإضافة إلى مجموعة بنوك أسئلة ونماذج استرشادية للامتحانات، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن إجابة امتحانات الثانوية العامة 2021 بداية العام الدراسي الجديد.