«لا أنتظر أعذارا».. تعليق جديد من محمد رشاد بعد قرار إيقاف مي حلمي

رد جديد من محمد رشاد على مي حلمي، بعدما تعرض لهجوم كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب على فيس بوك: «‏كم هي جميلة مرحلة النضج، عندما لا يهمك الرد المتأخر، ولا يهمك معرفة أي شيء عن أي شخص، ولا يأتيك الفضول لكي تعرف شيئا لا يخصك، تصل للاكتفاء بنفسك وعائلتك وعملك وأصدقائك، ولا تشعر بحاجتك للتبرير ولا تنتظر أعذار ولا أي شيء آخر».

أزمة مي حلمي ووقف برنامجها

وكانت قناة «الحدث اليوم»، أصدرت بيانها للتعليق على الواقعة: «بناء على ما جرى رصده قبل المرصد الخاص بالقناة بحلقة الإعلامية، مي حلمي، أمس السبت، الموافق 28 أغسطس 2021، وما بدر منها تجاه ضيف البرنامج والتعامل معه بما يخالف الأصول والأكواد الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي، لذلك قررنا أولا: إحالة الإعلامية للتحقيق، ثانيا: إيقاف بث برنامج الحكم على شاشة الحدث لحين انتهاء التحقيق کإجراء احترازي».

وهاجم مي حلمي، عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، سواء من الشخصيات العامة، كمحمد علي رزق وأيمن بهجت قمر وخالد تاج الدين وعمرو محمود ياسين، أو غيرهم من الإعلاميين والرياضيين.

قبل الوقف أزمات مي حلمي مع محمد رشاد

ولم تكن هذه الأزمة الوحيدة لـ مي حلمي، فلها الكثير من المواقف والأزمات، منها أزمتها مع محمد رشاد، حيث وصلت الأزمة لذروتها، عندما تبادلا الاتهامات في برنامج «شيخ الحارة والجريئة» مع إيناس الدغيدي على شاشة قناة «القاهرة والناس» في رمضان الماضي.

ودائما تبحث مي عن الترند، وكان آخرها عندما شوقت جمهورها عن ارتباطها بعدد من الأشخاص العامة دون أن تذكر اسمه أو أي معلومات خاصة به.

وبعدها انتشرت الأخبار عن ارتباطها بحسن شاكوش بعدما نشر ناصر البرنس فيديو يجمع الثنائي سويا، ولكنها نفت ذلك الأمر