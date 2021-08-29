مصرع سيدة وإصابة 4 فى اصطدام تروسيكل بعمود إنارة في أسيوط

لقيت سيدة مصرعها، بينما أصيب 4 أشخاص آخرون، في حادث اصطدام تروسيكل بعمود إنارة بطريق «أسيوط - سوهاج» الزراعي الشرقي، أمام قرية «نجع زريق»، التابعة لمركز البداري فى محافظة أسيوط.

إخطار أمني بحادث تصادم

تلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد وصول بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة من الأهالي، بوقوع حادث اصطدام تروسيكل بعمود إنارة، على الطريق الزراعي أمام قرية «نجع زريق»، دائرة المركز، ووقوع حالة وفاة ومصابين

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام تروسيكل بدون لوحات معدنية بعمود إنارة بالطريق، وأسفر الحادث عن وفاة «عيدة ح.»، 42 سنة، وإصابة كل من «شروق ح.»، 10 سنوات، و«فايزة ب.»، 40 سنة، و«عاطف ش.»، 7 سنوات، و«ناردين م.»، 20 سنة.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى البداري المركزي، وجرى رفع ٱثار الحادث وتسيير حركة المرور كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.