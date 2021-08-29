انطلاق الصالون الثقافي بجنوب سيناء احتفالاً بيوم الوفاء لشهداء الوطن

انطلقت مساء اليوم الأحد فعاليات الصالون الثقافي بمديرية ثقافة جنوب سيناء، ضمن المبادرة التي أطلقها إقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة الصحفي محمد نبيل، رئيس الإقليم، لتكريم أسر شهداء الوطن، تحت عنوان «يوم الوفاء لشهداء الوطن»، بحضور فوزي همام، مستشار محافظ جنوب سيناء لمديريات الخدمات ومجالس المدن، وأحمد فريج، مدير عام مديرية الثقافة بالمحافظة، وابتسام فريد، مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي، وخضر إسماعيل، رئيس نادي الأدب، وعدد كبير من مديري المديريات والإدارات والكتاب

استضاف الصالون أسرة الشهيد «محمود ناجي العواد»، شهيد «العملية الشاملة» في سيناء 2018، وبدأت فعاليات الصالون الثقافي بعرض فيلم تسجيلي عن تضحيات شهداء الوطن في عدد من المحافظات، ثم عرض فيلم تسجيلي للشهيد «محمود ناجي»، قبل أن يتم تكريم أسرته.

وقال محمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي: «إننا ماضون في تنفيذ حزمة مشروعات ثقافية، فلسفتها بث روح الولاء والانتماء، وتحقق العدالة الثقافية، وإعلاء قيم المواطنة، وقبول الٱخر، واكتشاف المواهب وتنميتها، ومقاومة الفكر المتطرف».

وأوضح أن الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي حرصة على تنفيذ فعاليات الصالون بكافة مدن القناة، واستضافة أسر الشهداء وتكريمهم، إيماناً بدور الشهداء في التضحية والفداء.

وقدم رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي التحية والتقدير لأسرة الشهيد «محمود ناجي»، ابن مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، مؤكداً أنهم أنجبوا بطلاً يعيش في ذاكرة المصريين، وليس مواطني جنوب سيناء فقط .

وأعربت والدة الشهيد «محمود ناجي» عن فخرها واعتزازها بأنها والدة شهيد الواجب، مؤكدة أن الشهيد لا يموت ولكنه حي في قلبها وفي ذاكرة الشعب المصري.

وقدمت والدة الشهيد، السيدة «غادة مختار»، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى القوات المسلحة، والكاتب الصحفي محمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي، لحرصهم على تكريم الشهداء، وتقديم الدعم الدائم لأسر الشهداء.

ومن جانبه، أكد فوزي همام، مستشار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لمجالس المدن ومديريات الخدمات، على انطلاق الصالون الثقافي مع أعمال تطوير المسرح الصيفي، الذي رصد له مبلغ 29 مليون جنيه، بهدف إثراء الثقافة وتنوعها.

وأشار إلى أن الثقافة في جنوب سيناء شهدت طفرة كبرى غير مسبوقة في عهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ويجري حالياً تطوير المركز الثقافي، ليكون منارة ثقافية للمحافظة، أسوة بالمحافظات الكبرى، وليصبح أوبرا جديدة بسيناء.