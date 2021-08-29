وزير التعليم: التغذية المدرسية 5 وجبات مختلفة «علشان العيال ميزهقوش»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما يتحدث طوال الوقت عن عملية بناء الإنسان المصري، والارتقاء بمنظومة الثانوية العامة، وكذلك التعليم الفني، إذ أن الرئيس ينظر للمنظومة التعليمة كعملية مكتملة الأركان، وأنه يجب الاهتمام ببناء الطفل صحيًا وعلميًا، وكذلك بناء شخصيته، كلًا بنفس درجة الاهتمام، لذلك يهتم الرئيس بالمناهج الجديدة، وإنشاء جامعات جديدة.

عدد المستفيدين من التغذية المدرسية 13 مليون طفل

وأوضح أن عدد المستفيدين من التغذية المدرسية 13 مليون طفل يوميًا، «دي أرقام كبيرة جدا، ودي تكلفة عالية، اللوجستيات بتاع تحضير الوجبات، وتوصيلها لمستحقيها يتم بين سلامة الغذاء ووزارة الصحة، من أجل تقديم وجبات مناسبة، واستهداف كل طفل بالوجبة المناسبة، الناس اللي عندها تقزم هتاخد وجبة، تم الاتفاق عليها مع وزارة الصحة، وهيئة سلامة الغذاء، فيه مواصفات لـ5 وجبات مختلفة، حسب العمر والحالة الصحية، وتختلف من يوم ليوم، عشان العيال ميزهقوش منها».

الرئيس السيسي يهتم أيضًا بالتعليم الفني والمهني

وأضاف «شوقي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الرئيس السيسي يهتم أيضًا بالتعليم الفني والمهني، وبصحة الأطفال، لذلك قام بإطلاق حملة 100 مليون صحة منذ عامين، وتم عمل اختبار فيروس سي لكل طلاب الجامعة، كما تم الكشف على طلاب المرحلة الابتدائية في المدارس عن مرض التقزم والأنيميا والسمنة، وهناك قاعدة بيانات بها كل من في مصر يعاني من أي مرض ومشاكل صحية، مؤكدًا أن الرئيس يهتم أيضًا بالتغذية المدرسية.

التغذية المدرسية الموجودة ليتس على الشكل الذي نتمناه

وأشار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إلى أن التغذية المدرسية كانت موجودة، لكن ليست على الشكل الذي نتمناه، «عاوز أقدم للولاد أكثر خدمة تبني جسمهم وعقولهم، فتطوير بناء المصري والاهتمام بالألعاب الرياضية أمر جيد، وفكرة المدارس الياباني وبناء الشخصية جزء أساسي، عاوزين نخرج إنسان ومواطن صالح وواحد صحته كويسة عشان يقدر يكمل الطريق بصحة جيدة، وبعقل قادر على تقبل العلم».