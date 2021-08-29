طارق شوقي يشارك في مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021

حضر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى مقر مركز التعليم الخاص التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث العلمي، لحضور المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار.

ويعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، بعد قليل، كافة التفاصيل المتعلقة بتنسيق المرحلة الأولى للجامعات، وأعداد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم، وكذلك الأماكن الشاغرة لتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة بالشعبتين العلمية والأدبية.