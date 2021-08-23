طارق شوقي: لقاء هام للرد على تساؤلات التصحيح الإلكتروني خلال 48 ساعة

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سينشر الفيديو الكامل للقائه مع رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وذلك خلال 48 ساعة أو أقل.

جولة داخل كنترول التصحيح

ونشر وزير التربية والتعليم، صورا من الحوار، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأكد على أن اللقاء سيتضمن جولة داخل الكنترول المركزي للتصحيح الالكتروني لشرح كل تفاصيل بناء الأسئلة وآليات تصحيح الامتحانات والرد على معظم التساؤلات لدى أولياء الأمور والطلاب بشأن دقة ومصداقية التصحيح الإلكتروني.

احذروا إثارة البلبلة

ووجه شوقي رسالة إلى الطلاب وأولياء الأمور، قائلًا: «لا تستمعوا لأي أقوال بخصوص التصحيح الإلكتروني لأن التشكيك في التصحيح هو ورقة الهجوم المحورية التي يستخدمها الكثيرون لإثارة المخاوف والبلبلة، وقد أردنا أن يعرف الجميع كيف تتم هذه الإجراءات بمنتهى الوضوح والدقة والشفافية، وسوف ننشر الفيديو الكامل خلال الـ48 ساعة القادمة أو أقل من هذا».

وفي وقت سابق، طرحت «الوطن»، استفسارا خاصا عن مصادر التعلم الرقمية على وزير التربية والتعليم، وهل سيجري تحديدها للطلاب المقرر لهم الالتحاق بالصف الثالث الثانوي العام، في السنة الدراسية الجديدة، لكي تكون مرجع للطالب أم لا؟

ورد شوقي، بأنه سيتم تحديد ومناقشة نواتج التعلم لطلاب الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الجاري، بالتشاور مع المسؤولين عن هذا الملف بالوزارة حتى يكون الطالب على دراية مسبقة بالواجب معرفته من نواتج تعلم في كل مادة.