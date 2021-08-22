طارق شوقي: تحديد مصادر التعلم الرقمية لطلاب الثانوية العامة 2022 خلال أيام

يتخوف الكثير من طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة 2022، بشأن طبيعة الأسئلة الجديدة، التي جرى تطبيقها على دفعة الصف الثالث الثانوي هذا العام، وتحديدا ما يرتبط منها بسؤال الطالب عن مخرجات التعلم في كل مادة.

ويخشى الطلاب من تعدد مصادر التعلم الرقمية، التي يجري اللجوء إليها لمعرفة نواتج المعرفة في كل مادة على حده، فهناك بنك المعرفة ومحتوى نجوى، والمنصات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، فضلا عن القنوات التعليمية.

وزير التعليم: مشاورات مع المسئولين لتحديد نواتج التعلم

وتستهدف الأسئلة الجديدة في الثانوية العامة، أن يكون الطالب على دراية تامة بمخرجات التعلم في كل مادة، ومطلوب منه أن يبحث عنها بين المنصات التعليمية المختلفة، ليعرف كيفية الإجابة على الأسئلة التي تأتي إليه في الامتحان.

وطرحت «الوطن»، استفسارا خاصا عن مصادر التعلم الرقمية على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وهل سيتم تحديدها للطلاب المقرر لهم أن يلتحقوا بالصف الثالث الثانوي العام، خلال السنة الجديدة، بحيث تكون مرجع للطالب أم لا؟

وقال الدكتور طارق شوقي لـ«الوطن»، إنه سيجري تحديد ومناقشة نواتج التعلم لطلاب الثانوية العامة 2022 هذا الأسبوع، بالتشاور مع المسؤولين عن هذا الملف بوزارة التربية والتعليم، بحيث يكون الطالب على دراية مسبقة بالمطلوب معرفته من نواتج تعلم في كل مادة.

شوقي: تحديد المصادر للتخفيف عن الطلاب وعدم تشتيتهم

أوضح الوزير، أن تحديد نواتج التعلم، يستهدف التخفيف عن الطلاب، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس توجه وزارة التربية والتعليم، لتوفير مصادر البحث والمعرفة لطلاب الثانوية العامة، وعدم تشتيتهم، وهذا مجهود ضخم تقوم به الوزارة لتخريج طالب يبحث ويفهم ولا يحفظ.

وظل تعدد مصادر المعرفة لطلاب الثانوية العامة، مثيرا للجدل وذو نقاشات محتدمة بين الطلاب والمعلمين، في ظل تعددها، ويأمل الطلاب الجدد، أن يتم تعريفهم مسبقا بنواتج التعلم المطلوب منهم معرفتها، قبل بدء العام الدراسي الجديد.