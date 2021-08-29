«الصحة»: إعلان بروتوكول علاجي جديد لكورونا بمؤتمر صحفي غدا

أعلن الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بوزارة الصحة والسكان، حدوث بعض التعديلات على البروتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا، موضحًا أنه سيجري إعلان غدًا، بروتوكول محدث به بعض التعديلات، وبعض الإضافات لعلاج كورونا.

تدريب الأطباء بمستشفيات الصدر والعزل على البروتوكول الجديد

وأضاف «حسني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أنه سيعقب إعلان البروتوكول الجديد، دورة لتدريب كل أطباء مستشفيات الصدر والعزل على هذا البروتوكول، رافضًا في الوقت ذاته، الكشف عن التعديلات إلا بعد إعلانها في مؤتمر غدًا.

البرتوكول الجديد يتضمن أدوية تعالج تداعيات كورونا

وأردف رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول الذي سيعلن غدًا، سيحتوي على أدوية تُعالج تداعيات ما بعد فيروس كورونا، مؤكدًا أن البروتوكول المصري الموجود منذ شهر إبريل الماضي، كان به جزء خاص عن متلازمة ما بعد كورونا، إذ تم رصدها ووضع لها علاج منذ 5 شهور.

يجب علاج كورونا بشكل صحيح في أول 10 أيام من الإصابة

وتابع: «دي متلازمة موجودة، أهم حاجة لمنع متلازمة ما بعد كورونا، نبدأ علاج كورونا صح، وفي وقت صح، كل ما نبدأ علاج في أول 10 أيام ببروتوكول سليم، كلما نمنع تداعيات الفيروس، مفيش حاجة اسمها ورقة لعلاج كورونا، مفيش وصفة معينة، لازم يكون فيه تشخيص الحالة، وتقييمها بسيطة أو خطيرة او شديدة الخطورة، وفيه أمراض مزمنة ولا لا، عامل سن، يتحط علاج مختلفة من مريض لمريض».