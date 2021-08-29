لو هتسافر المملكة.. تعرف على شروط التسجيل في موقع وزارة الصحة السعودية

اعتمدت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، اللقاحات المعتمدة لدخول أراضيها، واشترطت ضرورة أن يحصل المواطن على جرعة من أحد اللقاحات المعتمدة بعد الوصول إليها، وذلك بعد تسجيل البيانات إلكترونيًا قبل السفر.

وفي إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها جريدة «الوطن» للقراء في كافة الخدمات الدولية والخاصة بلقاحات كورونا، نستعرض اللقاحات التي تم اعتمادها في المملكة العربية السعودية، فضلا عن شروط والمستندات المطلوبة للتسجيل.

اللقاحات المعتمدة بالمملكة العربية السعودية

وفق البيان الذي استلمته وزارة القوي العاملة، بشأن اعتماد المملكة 6 لقاحات لدخول أرضيها جاءت كالآتي:

- لقاح فاييزر بيونتك (Pfizer-BioNTech)

- لقاح موديرنا (Moderna)

- لقاح أكسفورد أسترازينيكا (Oxford-Astrazeneca)

- لقاح جانسن (Janssen)

- لقاح سينوفارم (Sinopharm)

- لقاح ساينوفاك (Sinovac).

شروط السفر إلى المملكة العربية السعودية

وبحسب البيان فقد اشترطت السعودية، لدخول الأشخاص الذين حصلوا على لقاحات كورونا المعتمدة، الحصول على جرعة منشطة من أحد اللقاحات المعتمدة بمجرد دخول أراضيها، لكن يجب توافر بعض الشروط وهي كالآتي:

- التأكدد من صحة المعلومات التي سيتم إدخالها على موقع الوزارة، وفي حالة كان هناك أي خطأ سيتم رفض الطلب.

- أن يمتلك المتقدم هوية وطنية، أو هوية مقيم حتى يتم قبول الطلب.

- تحميل شهادة الحصول على اللقاح بصيغة «بي دي إف» وألا يتجاوز حجمها 1 ميجا بايت، والتأكد من مطابقة الشهادة للبيانات، وأن تكون صادرة باللغات الآتية، العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية أو ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية، وأن تكون الشهادة تتضمن اسم اللقاح وتاريخ الحصول عليه، ورقم التشغيلة.

وبحسب موقع وزارة الصحة السعودية، فإن الرد على الطلب يتم بحد أقصى 5 أيام عمل بالمملكة.

المستندات المطلوبة للتسجيل على موقع وزارة الصحة السعودية

وحتى تتمكن من تقديم طلب عبر وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية عبر هذا الرابط (هنــــا)، يجب أن توفر المستندات الآتية:

- صورة من جواز السفر.

- صورة من شهادة التطعيم.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من إصدار تعميم من الجهات المختصة السماح للمقيمين المتواجدين خارج المملكة بالعودة على خطوط الطيران المباشرة.