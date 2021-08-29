وزير الصحة السابق: متحور «دلتا بلس» يسبب آلام العضلات والمفاصل

قال الدكتور عادل العدوي وزير الصحة السابق، إن متحور «دلتا بلس» له العديد من المضاعفات والتأثيرات المصاحبة للإصابة، خاصة على المفاصل والعضلات، مشيرًا إلى أن المصاب بمتحور «دلتا بلس» يشعر بخمول شديد وإرهاق يصاحبه ألم في مفاصل الجسد.

وأضاف «العدوي» لـ«الوطن»، أن أكثر المفاصل تأثرا بمتحور دلتا بلس، الركبتين والكاحلين والقدمين، مشيرًا إلى أن متحور دلتا بلس، يؤثر على أصحاب المناعة الضعيفة، ويؤدي إلى الإصابة بمشكلات في العضلات والمفاصل، مشددا على أن الأمر لم يعد سهلا كما يتخيل المواطنون، محذرًا من الثقة المبالغ فيها من قبل المواطنين في التعامل مع فيروس كورونا خلال الفترة الحالية.

«العدوى» يضع روشتة التخلص من آلام المفاصل

وأوضح وزير الصحة السابق، أن خطوات العلاج من مضاعفات متحور «دلتا بلس» عقب الشفاء من الفيروس، في حالة وجود آلام في العضلات والمفاصل، تبدأ ياستشارة الطبيب المختص، وعمل كمادات مياه دافئة على مكان الألم، مع الالتزام بالأدوية التي يحددها الطبيب، مع ضرورة ممارسة الرياضة تدريجيًا عقب الشفاء من المرض.

لقاح كورونا يجنب المطعمين مضاعفات الإصابة بـ«دلتا بلس»

وناشد عادل العدوي، المواطنين، بضرورة التسجيل لأخذ لقاح كورونا في المراكز التي خصصتها وزارة الصحة والسكان، مشيرًا إلى أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة، موضحًا أن اللقاح لا يمنع الإصابة بفيروس كورونا، لكنه يجنب المطعمين مضاعفات الإصابة بـ«دلتا بلس».

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت اكتشاف أول حالة إصابة بـ«دلتا بلس»، في منتصف يوليو الماضي، وتزايد البحث على مضاعفات المتحور الجديد ومدى تأثير متحور «دلتا بلس» على المفاصل والعضلات بالحالة المصابة بمتحور الجديد.