غدا.. المركزي يطرح سندات خزانة آجل 5 و10 سنوات بـ 5 مليارات جنيه

يطرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية غداً الثلاثاء، سندات خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.

سندات خزانة آجل 5 و10 سنوات

ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري على الإنترنت، سيطرح البنك غداً الثلاثاء الموافق 31 أغسطس، سندات خزانة بإجمالي 5 مليارات جنيه تتوزع بين سندات خزانة آجل 5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه، بينما تطرح سندات خزانة آجل 10 سنوات بقيمة ملياري جنيه.

وتفوض وزارة المالية المصرية البنك المركزي في طرح الأذون والسندات الحكومية على أن تستخدم الحصيلة في دعم وسد الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة.

كانت وزارة المالية قد جمعت منذ الخميس الماضي حتى اليوم الاثنين، ما يقرب من الـ 40 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة متعددة الآجال، إذ أصدرت أذون خزانة آجل 91 يوما بقيمة 6 مليارات جنيه، بينما أصدرت أذون خزانة آجل 273 يوما بقيمة 5 مليارات جنيه أمس الأحد، كما أصدرت الخميس الماضي زوجين من أذون الخزانة الأول آجل 182 يوما بقيمة 6 مليارات جنيه، بينما النوع الثاني آجل 364 يوما بقيمة 21.7 مليار جنيه، لتصل جملة ما أصدرته وزارة المالية من أذون الخزانة منذ الخميس الماضي حتى اليوم نحو 38.7 مليار جنيه.

أذون وسندات الخزانة أفضل استثمار آمن للبنوك المحلية

تمثل أذون وسندات الخزانة أفضل الاستثمارات الآمنة للبنوك المحلية وتفتح شهيتها للاستثمار بكثافة نظرا لكونها مضمونة من الحكومة المصرية علاوة على أنها استثمارات محددة الفائدة.

وتقرر لجنة السياسة النقدية المنبثقة عن البنك المركزي المصري موقف أسعار الفائدة في 16 سبتمبر المقبل بعد أن ثبتت أسعار الفائدة في اخر اجتماع للجنة في مطلع الشهر الحالي عند 8.25 % و9.25 % و8.75 على الترتيب.