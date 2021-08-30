ضبط شركة تبيع كتبا دراسية دون ترخيص في الأزبكية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، حيث نجحت في ضبط صاحب شركة غير مرخصة في الأزبكية بتهمة بيع كتب دراسية «بدون ترخيص» من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام المسؤول عن (إحدى الشركات «بدون ترخيص» - كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة) ببيع كتب دراسية «بدون ترخيص» من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة المشار إليها وتم التقابل مع (عامل بالمخزن– مقيم بمنطقة الزيتون بالقاهرة) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (165000 نسخة من كتب خارجية تعليمية مختلفة العناوين والسنوات الدراسية بدون تصريح من الجهات المعنية).

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه عامل بالمخزن والمسئول عن تلك المخالفات مالك الشركة.