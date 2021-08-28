«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو «السندوتشات المخدرة».. «يبحث عن التريند»

تمكنت أجهزة الأمن من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يظهر خلاله أحد الأشخاص يدعى بقيام آخر بإعطائه سندوتشات تحوي مواد مخدرة على طريق القاهرة- السويس الصحراوي.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يظهر خلاله أحد الأشخاص يدعي أنه حال قيادته سيارة نقل بطريق (القاهرة- السويس الصحراوي) بدائرة قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس، فوجئ بتوقف سيارة ترجل منها أحد الأشخاص وقدم له (2 ساندويتش) لتناولهما فارتاب في أمره ولم يتناولهما، وعقب وصوله للطريق الإقليمى بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، اكتشف أنهما يحويان مواد مخدرة، فنشر مقطع الفيديو لتوعية السائقين.

بالفحص تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية من تحديد الشخص الظاهر في مقطع الفيديو والقائم على نشره، وتبين أنه (سائق، مقيم بمحافظة المنوفية) وباستدعائه قال إنه حصل على ساندويتشين من أحد مستقلي سيارة ميني باص أثناء سيره بطريق (القاهرة- السويس)، وفي الطريق رسخت في ذهنه وضع أقراص خاصة بعلاج الصداع داخل الأطعمة ونشر مقطع الفيديو على النحو المشار إليه للحصول على أكبر نسبة متابعة بقصد التربح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.