ضبط رئيس مجلس إدارة شركة صرافة بدون ترخيص يتاجر في النقد الأجنبي

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كل من رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب بإحدى شركات الصرافة «تم إلغاء ترخيصها منذ عام 2016»، له معلومات جنائية ، وآخران «مدير بذات الشركة – عامل»، باستغلال مقر الشركة المشار إليها فى إتمام تعاملاتهم بالبيع والشراء للنقد الأجنبي، واحتفاظهم بداخله على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

و عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم حال ممارستهم لنشاطهم المؤثم بمقر الشركة، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية لعملات «أجنبية – وطنية» وهى كالآتي: (1,293,580 جنيه مصرى – 50,146 دولار أمريكى – 30,400 يورو – 1,990جنيه إسترلينى – 6,365 ريال سعودى – 2,015 درهم إماراتى).

وجرى ضبط (ماكينة عد نقود - 3 هواتف محمولة خاصة بالمتهمين وبفحصها تبين احتوائها على العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة الدالة على نشاطهم)، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.