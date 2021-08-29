أحمد مجاهد يكشف تفاصيل مشادته مع شيكابالا: قالي يا أهلاوي

قال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية، التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، إنه من حق أي شخص يرى أن عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك كبيرة، أن يتظلم لدى لجنة الانضباط باتحاد الكرة.

وأضاف أحمد مجاهد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج أحمد موسى على قناة صدى البلد: «قرار إيقاف شيكابالا من لجنة الانضباط وليس مني شخصيا».

وأكمل رئيس اللجنة الثلاثية في تصريحات تلفزيونية: «أنا مسمعتش أي سباب من شيكابالا والقصة أنه قال أنت أهلاوي، والأمر انتهى».

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