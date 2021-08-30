وفاة الممثل الأمريكي إدوارد أسنر بطل فيلم «Up»

أعلنت أسرة الممثل الأمريكي إدوارد أسنر، أنه فارق الحياة عن عمر ناهز 91 عامًا، مؤكدة أنه توفي في منزله محاطًا بأسرته، حسبما قال وكيل الدعاية الخاص به لوسائل الإعلام، وكان الممثل الأمريكي حصل على سبع جوائز إيمي وهو بطل فيلم الانيمشن الشهير «Up».

وكان أدى الفنان الأمريكي أدوارد أسنر، العديد من الأدوار في عدة مسلسلات تلفزيونية جاء من بينها «ذا ماي تيلور مور شو، لو جرانت» بفترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وشارك بصوته أيضا في فيلم الرسوم المتحركة الشهير «Up»، والذي عُرض عام 2009، وأكدت أسرته وفاته على حسابه الخاص بـ«تويتر»، وفقًا لـ«سكاي نيوز».

شارك «أسنر» فيما يقارب الـ30 عملًا فنيًا على مدار مشواره الفني والذي بدأه بستينيات القرن الماضي، حينما شارك في فيلم «إل دورادو»، وجسد خلال أحداث الفيلم شخصية «بارت جيسون»، وجاء الفيلم من تأليف هاري براون وإخراج هوارد هوكس.

وكانت من أشهر الشخصيات التي جسدها «أنسر» من خلال فيلم «Up»، والذي حقق نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم، وجسد من خلال شخصية «كارل» بصوته، وجاء الفيلم من تأليف وإخراج بوب بيترسون وبيتي دوكتر.

ودارت أحداث الفيلم من خلال رجل عجوز يدعى «كارل» يقرر ربط آلاف البالونات بسقف منزله، لتحقيق حلم حياته في أن يرى براري أمريكا الجنوبية، ليدرك مباشرة بعد الإقلاع أنه ليس وحيدًا في رحلته، لأن هناك طفلا صغيرا يدعى «راسل»، وهو مستكشف يصغره بـ70 سنة، أصبح من غير قصد مرافقًا له في هذه الرحلة والتي تعد تحقيقًا لحلم زوجة الرجل المسن.