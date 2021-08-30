بعضوين تناسليين.. ولادتان نادرتان في الغربية وبني سويف

سجلت محافظتا الغربية وبني سويف حالتي ولادة نادرة خلال 7 أيام ماضية، إثر ولادة طفلين بعضوين تناسليين، ما يجعل المولود يجمع بين الجنسين «ذكر وأنثى»، وهو ما أثار استعجاب ودهشة الأهل والأطباء.

الحالة الأولى سجلتها مدينة المحلة الكبرى، الثلاثاء الماضي، عندما فوجئ إبراهيم الزيات من مدينة المحلة الكبرى، بعد ساعات من ولادة طفلته «تيا»، أنها تمتلك عضوين تناسليين ذكر وأنثى، وبدون فتحة شرج، حيث اكتشف عدد من الاستشاريين من الأطباء المتخصصين في علاج أمراض الأطفال، أثناء الفحص المبدئي للطفلة «تيا»، أنها تمتلك عضوين تناسلين، ذكر وأنثى، ولا تملك فتحة شرج، حسب تقارير صحية وطبية متكاملة.

الطفلة «تيا».. لا توجد درجة قرابة بين الوالدين

وقال والد الطفلة «تيا»، أنه لا تجمعه صلة قرابة بزوجته، وأنهما متزوجان منذ 6 سنوات، ويعمل باليومية، ولديها ابنة أخرى وُلدت طبيعية، وهو ما يؤكد أن الموضوع ليس وراثيا، بحسب كلامه، مضيفاً أن زوجته لا يتجاوز عمرها 25 سنة، وأن طفلته الأولى تبلغ من العمر 4 سنوات، وأكد أن أسرته تعيش أزمة حقيقية، بسبب عدم قدرته على علاج طفلته الثانية، كما أنه ينتظر التشخيص الطبي وزوجته كانت ملتزمة بمواعيد الكشف الدوري، وعدم تناول القهوة أو أي علاج طوال فترة حملها.

أسرة الطفلة تيا ابنة المحلة تناشد السيسي

تقدم والد الطفلة تيا، باستغاثة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقيادات وزارة الصحة، للتدخل وإنقاذ طفلته، وإجراء عملية جراحية سريعة لها، لعمل فتحة شرج جانبية من البطن مؤقتة، وتابع والد الطفلة بقوله إن الأطباء اكتشفوا أنها تعاني من تضخم.

ولادة مشابهة في محافظة بنى سويف

الحالة الثانية سجلها أمس الأحد مستشفى خاص بمركز سمسطا بمحافظة بنى سويف، بولادة طفل بعضوين تناسليين «ذكري وأنثوي»، حيث فوجئ الأطباء بذلك وعلى الفور تم نقله إلى الحضانة.

وقال الدكتور رمضان محمود تمام، إخصائي النساء والتوليد، إن سيدة شعرت بآلام الولادة المبكرة قبل انتهاء الشهر الثامن بثلاثة أيام، وتم على الفور نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة بعد إصابتها بتسمم حمل، وتم إجراء عملية الولادة لإنقاذ حالتها، وبعد ولادتها فوجئنا بوجود عضو تناسلي ذكري وانثوي فى وقت واحد للطفل، وتم نقل الطفل إلى الحضانة وحالته الصحية جيدة.

وأوضح الدكتور رمضان أنه سيتم تحويل الطفل إلى دكتور جراحة أطفال لعمل تحاليل كروموسومات وهرمونات الجينات لبيان أن الطفل ذكر أو أنثى وفى حالة وجود جينات الذكوره عالية يتم تحويل الطفل إلى ذكر، وأنه لايوجد سبب معلوم لذلك وهناك عدة أسباب منها تناول الأم لأدوية وتغير الهرمونات والتغير الجيني والطفرة الوراثية.