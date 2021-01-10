في نصف ساعة.. تفاصيل ولادة طبيعية نادرة لأم مصابة بكورونا بكفر الدوار

في نهار الثلاثاء الماضي الموافق الخامس من يناير الجاري، استقبلت طوارئ مستشفى عزل كفر الدوار التابعة لمحافظة البحيرة سيدة ثلاثينية مصابة بفيروس كورونا، تم تحويلها بقرار من مديرية الصحة بعد أن داهمتها آلام الولادة المفاجئة، خضعت لفحص أطباء الصدر والباطنة الذين أكدوا استقرار حالتها وعدم احتياجها للأكسجين،«بعد ما اطمنا على حالتها حضرنالها أوضة العمليات ودخلت ولادة على طول في نفس اليوم»، يقول أخصائي أمراض النساء الدكتور محمد علي عبد القادر، أحد الأطباء المشرفين على الولادة في بداية حديثه لـ«الوطن».

المولود الجديد للأم الثلاثينية هي الولادة الطبيعية الثالثة لها، ما دفع الأطباء المشرفين على على حالتها إلى اختيار الولادة الطبيعية بدلا من القيصرية لها، بما يمثل تحديًا وتجربة مختلفة للأطباء المشرفين عليها في عزل كفر الدوار التي شهدت ولادات قيصرية وليست طبيعية من قبل خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا، وبحسب رواية الدكتور محمد علي، تمت الولادة في فترة قصيرة لم تتجاوز النصف ساعة وخرجت الأم والمولودة بصحة جيدة رغم إصابة الأم بفيروس كورونا.

النشار:عمليات الولادة اللي مرت علينا قبل كده كانت قيصري

إجراءات احترازية مشددة، وتعقيم حرص على اتباعها الفريق الطبي المشرف على عملية الولادة وعلى رأسهم مدير مستشفى عزل كفر الدوار الدكتور خالد شوقي، وبحسب رواية الدكتور محمد سعد النشار، أخصائي أمراض النساء والولادة المشرف هو الأخر على عملية الولادة لـ«الوطن» اختلاف تلك الولادة عن الحالات السابقة يتمثل في كونها طبيعية،«كل عمليات الولادة اللي مرت علينا قبل كده كانت قيصري ودي حالة جديدة بالنسبة لينا وحطينا خطة وقائية للتعامل مع الأم أثناء عملية الولادة»، بحسب وصفه.

خضت المولودة إلى الفحوصات اللازمة وتبين عدم إصابتها بكورونا

«المولود الجديد بنت وخضعت للتحاليل والفحوصات والحمدلله مش مصابة كورونا»، هكذا بدأ الدكتور أحمد سعيد جعفر، أخصائي الأطفال وحديثي الولادة المشرف على عملية الولادة حديثه لـ«الوطن»، حيث تم احتجاز الطفلة في الحضانة لفترة تحت الملاحظة وبعد ثبوت سلبية المسحة تم تسليمها لوالدها على الفور.

في اليوم التالي للولادة تم السماح للأم بالخروج بعد استقرار حالتها لاستكمال فترة تعافيها من فيروس كورونا في العزل المنزلي،«عرفنا الأم كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بالرضاعة والتعامل مع المولودة»، بحسب قول الدكتور النشار، أخصائي أمراض النساء والتوليد.