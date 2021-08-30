شيرين عبدالوهاب تروج لحفلها في السعودية: وحشتوني موعدنا 4 سبتمبر

روجت المطربة شيرين عبدالوهاب، عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، لموعد حفلها القادم فى مدينة الدمام بالسعودية، حيث نشرت المطربة بوستر حفلها المقرر إقامته الشهر المقبل، وعلقت عليه قائلةً: «موعدنا 4 سبتمبر، جاهزين يا أهل الدمام؟ وحشتوني».

شيرين عبدالوهاب تغني تتر مسلسل غادة عبدالرازق

شاركت المطربة شيرين عبدالوهاب في رمضان الماضي بغناء تتر مسلسل «لحم غزال»، والذي يعتبر التعاون الثاني بينها وبين غاده غادة عبدالرازق بعد تتر مسلسل «حكاية حياة» وكانت الأغنية بعنوان «مشاعر»، من كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد إبراهيم.

ورغم نفي المطربة عدة مرات غنائها تتر مسلسل غاده عبدالرازق، إلا أنها أعلنت عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قبل رمضان، بعدة أيام غنائها تتر المسلسل، قائلة: «الحمدلله تم الاتفاق وغناء تتر مسلسل لحم غزال لصديقتي وحبيبتي النجمة غادة عبدالرازق.. ويا رب يكون وشنا حلو على بعض في الشهر الكريم زي مشاعر بإذنك يا رب، وكل سنة وأنتوا طيبين».

ويأتي هذا التعاون بعد النجاح الكبير الذي شهدته اغنيه مشاعر والتي حققت نجاح كبير وقتها بسبب الطابع الرمانسي التي تتميز به.

مسلسل «لحم غزال» بطولة غادة عبدالرازق، وفاء عامر، عمرو عبدالجليل، شريف سلامة، مي سليم، شريف دسوثي، رحاب الجمل، أحمد خليل، إيهاب فهمي، سيناريو وحوار إياد إبراهيم، إخراج محمد أسامة.

شيرين تبتعد عن السوشيال ميديا

ويذكر أن شيرين عبدالوهاب ابتعدت فترة عن السوشيال ميديا، مكتفية بالتواصل فقط للإعلان عن أخبارها الفنية بسبب ما أسمته بـ «تشكيك الحاقدين في وطنيتها» على حد قولها.