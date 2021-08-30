«بيكا سندوتش».. جولة داخل مطعم حمو بيكا بالإسكندرية.. صور

نشر مصمم الجرافيك حمو الرايق، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مجموعة صور من داخل مطعم حمو بيكا الجديد في الإسكندرية.

وعلق «الرايق»، قائلا «فخور أني مصمم لوجو البراند الرهيب ده (بيكا ساندوتش)، ومسؤول تصميمات المطعم على السوشيال ميديا وكل الفروع بإذن الله، انتظروا افتتاح أول فروع بيكا ساندوتش يوم 2 سبتمبر الكيلو 21 - بنزينة توتال».

ويمتاز تصميم المطعم بوجود صوره بيكا واسمه في كل ركن من أركان المطعم.

حمو بيكا يشارك في مسرحية شمسية و3 كراسي

يشارك مغني المهرجانات حمو بيكا حاليا خلال مسرحية شمسية وأربع كراسي، والتي تعتبر أولى تجاربه التمثيلية.

مسرحية شمسية وأربع كراسي، بطولة أشرف عبدالباقي وأوس أوس ومحمد أنور وميريهان حسين ومحمد عبدالرحمن وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، وإخراج أشرف عبد الباقي، ويجري عرضها الآن في مدينة الساحل الشمالي.

حمو بيكا يحيي حفلا للسيدات فقط

وأحيا مغني المهرجانات حمو بيكا، منتصف أغسطس الجاري، حفلا للسيدات فقط في الساحل الشمالي بمشاركة الراقصة البرازيلية لورديانا.

وكان من شروط الحفل ممنوع عن الرجال، والسماح بدخول السيدات فقط، والرجال فقط المسموح لهم لحضور الحفل، هم حمو بيكا وأعضاء فرقته الغنائية، وعدد من القائمين على تنظيم الحفل، أما الجمهور فيكون من السيدات والفتيات فقط وحقق الحفل نجاحا كبيرا وردود أفعال جيدة، حيث كرر التجربة مغني المهرجانات حسن شاكوش معلنا تقديم حفل للسيدات فقط.

وأحيا حمو بيكا، الجمعة الماضية، حفلين غنائيين في الساحل الشمالي بمنتجع مارينا 7 رفقة كل من حسن شاكوش وعمر كمال.