حريق في مبنى بميلانو.. وإحباط تهريب أكثر من 2 مليون حبة كبتاجون للأردن

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة حوادث وكوارث، منها الحريق الذي نشب في مبنى سكني مكون من 20 طابقا في ميلانو الإيطالية، دون ورود تقارير عن وقوع إصابات أو وفيات، كما ضرب «الإعصار نورا»، المكسيك، أمس الأحد، مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت في فيضانات وتدمير خطوط الكهرباء.

وعملت فرق الإطفاء الإيطالية، على إخماد حريق ضخم اندلع في مبنى سكني مكون من 20 طابقا في ميلانو الواقعة في الجزء الشمالي الغربي من «وادي بو» بشمال إيطاليا، حيث تم إجلاء سكان المبنى، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو وفيات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتصاعد عمود من الدخان الأسود من مبنى «توري دي مورو» الخرساني، وشوهد على بعد عدة كيلو مترات، فيما استمرت النيران في الاشتعال لنحو 3 ساعات، والتهمت الينران واجهة المبنى بأكملها.

وقال عناصر الإطفاء لصحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، إن الحريق كان محدودا ساعة وصولهم، وإنهم تمكنوا من الوصول إلى الطابق العلوي من المبنى لإجلاء السكان.

وفي غضون ساعة، كانت النيران انتشرت من الطابق الـ15، الذي بدأ الحريق فيه على ما يبدو، والتهمت

والمبنى «ارتفاعه 60 مترا»، وكان جزءا من مشروع تطوير حديث، وصمم ليبدو وكأنه عارضة سفينة، وثبت فوق سطحه شراع من الألومنيوم، احترق وسقط إثر الحريق، فيما اشارت خطط المشروع الأصلي إلى أن المبنى يتكون من 16 طابقا سكنيا بالإضافة إلى طابقين تحت الأرض.

وفي الولايات المتحدة، اجتاح «إعصار إيدا»، ولاية لويزيانا الواقعة في المنطقة الجنوبية من الولايات المتحدة، خلال الساعات الماضية، مارا بخليج المكسيك، ومصحوبا برياح سرعتها 240 كيلومترا في الساعة وأمطار غزيرة وأمواج شديدة، بعد وصوله إلى اليابسة وهو في الفئة الرابعة، فيما صادق الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، على قرار إعلان الولاية منطقة كوارث، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

كما انتشرت لقطات مرعبة للإعصار من مختلف المناطق في الولاية

#Ida footage from New Orleans outside the levee protection system. Notice the water line is almost as high as the speed limit sign. Terrifying. Pray the post-Katrina levee fortifications hold up. pic.twitter.com/IX53loz65Q