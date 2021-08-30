حريق في مبنى بميلانو.. وإحباط تهريب أكثر من 2 مليون حبة كبتاجون للأردن

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة حوادث وكوارث، منها الحريق الذي نشب في مبنى سكني مكون من 20 طابقا في ميلانو الإيطالية، دون ورود تقارير عن وقوع إصابات أو وفيات، كما ضرب «الإعصار نورا»، المكسيك، أمس الأحد، مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت في فيضانات وتدمير خطوط الكهرباء.

وعملت فرق الإطفاء الإيطالية، على إخماد حريق ضخم اندلع في مبنى سكني مكون من 20 طابقا في ميلانو الواقعة في الجزء الشمالي الغربي من «وادي بو» بشمال إيطاليا، حيث تم إجلاء سكان المبنى، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو وفيات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

استمرار اشتعال النيران لنحو 3 ساعات

وتصاعد عمود من الدخان الأسود من مبنى «توري دي مورو» الخرساني، وشوهد على بعد عدة كيلو مترات، فيما استمرت النيران في الاشتعال لنحو 3 ساعات، والتهمت الينران واجهة المبنى بأكملها.

وقال عناصر الإطفاء لصحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، إن الحريق كان محدودا ساعة وصولهم، وإنهم تمكنوا من الوصول إلى الطابق العلوي من المبنى لإجلاء السكان.

وفي غضون ساعة، كانت النيران انتشرت من الطابق الـ15، الذي بدأ الحريق فيه على ما يبدو، والتهمت

والمبنى «ارتفاعه 60 مترا»، وكان جزءا من مشروع تطوير حديث، وصمم ليبدو وكأنه عارضة سفينة، وثبت فوق سطحه شراع من الألومنيوم، احترق وسقط إثر الحريق، فيما اشارت خطط المشروع الأصلي إلى أن المبنى يتكون من 16 طابقا سكنيا بالإضافة إلى طابقين تحت الأرض.

#Milano, #incendio #grattacielo: le fiamme hanno interessato inizialmente gli ultimi piani dell’edificio di 20 livelli e si sono poi propagate ai livelli inferiori. Operazioni dei #vigilidelfuoco in corso [#29agosto 18:45] pic.twitter.com/rPpRCZ1Ozu — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 29, 2021

بايدن يصادق على قرار إعلان ولاية لويزيانا منطقة كوارث

وفي الولايات المتحدة، اجتاح «إعصار إيدا»، ولاية لويزيانا الواقعة في المنطقة الجنوبية من الولايات المتحدة، خلال الساعات الماضية، مارا بخليج المكسيك، ومصحوبا برياح سرعتها 240 كيلومترا في الساعة وأمطار غزيرة وأمواج شديدة، بعد وصوله إلى اليابسة وهو في الفئة الرابعة، فيما صادق الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، على قرار إعلان الولاية منطقة كوارث، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

كما انتشرت لقطات مرعبة للإعصار من مختلف المناطق في الولاية

#Ida footage from New Orleans outside the levee protection system. Notice the water line is almost as high as the speed limit sign. Terrifying. Pray the post-Katrina levee fortifications hold up. pic.twitter.com/IX53loz65Q — Greg (@gregman1982) August 29, 2021

«إعصار نورا» يضرب المكسيك متسببا في فيضانات واقتلاع الأشجار وتدمير طرق

وفي المكسيك، ضرب «الإعصار نورا» ساحل غربي البلاد، أمس الأحد، مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت في فيضانات واقتلاع الأشجار وتدمير طرق وخطوط الكهرباء في عدة ولايات.

والإعصار نورا هو من الفئة الأولى على مقياس سافير سيمبسون للأعاصير المكون من 5 فئات، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وقال «المركز الوطني للأعاصير»، إن الإعصار وقع على بعد حوالي 10 كيلو مترات شمالي مازاتلان، موضحا ان «نورا» يتحرك من الشمال إلى الشمال الغربي بسرعة 17 كيلو متراً في الساعة محملاً برياح أشد تبلغ سرعتها 120 كيلو متراً في الساعة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «واس» السعودية.

وأعلن رئيس ولاية خاليسكو المكسيكية إنريكي ألفارو، أن رجال الإنقاذ عثروا على جثة شاب اختفى بعد إعصار جريش الذي ضرب البلاد في وقت سابق، وقال على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه تم العثور على الشاب ميتا الذي قتل على إثر انهيار جزئي لفندق.

وكانت وسائل الإعلام محلية، أشارت في وقت سابق، إلى مقتل 8 أشخاص جراء الإعصار.

موريتانيا تعلن سقوط أكثر من 20 منزلا جراء الأمطار المصحوبة بالعواصف

وفي موريتانيا، أعلنت السلطات، سقوط أكثر من 20 منزلا في قرية انتيزيت التابعة لمقاطعة اركيز جنوب غربي البلاد، جراء الأمطار المصحوبة بالعواصف، فيما لم تخلف العواصف أي خسائر بشرية.

وكانت عدة مناطق في موريتانيا، موريتانيا سجلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، هطول أمطار خفيفة وصلت في أمرج بالحوض الشرقي إلى 20 ملم، ولكنها لم تتجاوز 6 ميليمترات في الرشيد بولاية تكانت، و3 ميليمترات في افديرك بتيرس الزمور.

وقالت اللجنة الوزارية الخاصة بتسيير الطوارئ، في نشرة يومية، إن العواصف الممطرة، خلفت خسائر مادية في قرية دار البركة، بولاية لبراكنه، واسقطت بعض المنازل الطينية والأعرشة.

وفي تونس، أحبط حرس الحدود البحري، أمس الأحد، 4 عمليات هجرة غير شرعية انطلاقاً من سواحل البلاد نحو الضفة الأوربية من البحر الأبيض المتوسط، وألفت السلطات القبض على 44 متورطاً.

وفي الأردن، أعلنت «دائرة الجمارك» إحباط تهريب مليونين و130 ألف حبة «كبتاجون» مخبأة في شاحنتين قادمتين من دولة عربية محملتين بالألبسة والإكسسوارات والحجر مخبأة بطريقة احترافية داخل الأحجار وأمشاط الشعر.

وفي النمسا، أغلقت السلطات، مطار مدينة «فيينا» بعد الاشتباه في حقائب مجهولة، مشيرة إلى استمرار معاينة مرافق المطار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت سلطات المطار، إن الشرطة حاليا تقوم بمراجعة عنصر الأمان ولا يسمح للرحلات الجوية بالإقلاع أو الهبوط، موضحة أن هناك تأخيرا كبيرا في السفر والآلاف من الركاب عالقون في المطار.