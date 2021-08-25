أسعار النفط تتراجع إلى 70.80 دولاراً للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، «لتتنفس الصعداء»، بعد ارتفاع قوى هذا الأسبوع حفزته خسارة ربع إنتاج المكسيك وإشارات إلى أن الصين «باعتبارها أكبر مستورد في العالم»، حدت من تفشى فيروس كورونا.

انخفاض العقود الآجلة للنفط 25 سنتًا

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتًا، أو 0.4%، إلى 70.80 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0525 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتًا، أو 0.4%، إلى 67.26 دولارًا.

وبحسب بيانات طالعتها «الوطن»، ارتفع كلا العقدين القياسيين بنحو 8% خلال اليومين الماضيين، مما يمحو معظم التراجع من سلسلة خسائر استمرت سبعة أيام.

انخفاض أقل فى مخزونات النفط الأمريكية

وحفز ارتفاع الأسعار في سوق الخام، لليوم الثاني على التوالي من بعض عمليات جني الأرباح، بينما أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاضًا أقل من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي، مما زاد من الضغط الهبوطي.

وارتفعت الأسعار بعد انخفاض الإمدادات بأكثر من 400 ألف برميل يوميًا في المكسيك بعد حريق في منصة نفطية، لكن شركة النفط الحكومية قالت إنها تتوقع استئناف الإنتاج بحلول 30 أغسطس الجاري.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا لـ«رويترز»: «يجب أن يظل خام برنت مدعوما إلى حد ما هنا على الرغم من الضعف اليوم، حيث أن سوق النفط لا تزال تعاني من عجز كبير ولن يتغير ذلك في أي وقت قريب».

1.6 مليون برميل فاقد النفط الأمريكي

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات النفط الخام هبطت 1.6 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 20 أغسطس، بينما تراجعت مخزونات البنزين مليون برميل، وفقًا لمصادر.

وتوقع المحللون انخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 2.7 مليون برميل وانخفاض مخزونات البنزين بمقدار 1.6 مليون برميل، وفقًا لاستطلاع أجرته «رويترز».

كانت خسائر الأسبوع الماضي مدفوعة بالمخاوف من أن انتشار نوع «دلتا» شديد العدوى لفيروس كورونا في آسيا من شأنه أن يبطئ التعافي الاقتصادي في المنطقة.

وأضاف، إدوارد مويا: «لقد استفاد النفط من تخفيف المخاوف المتعلقة بدلتا متباينة مع أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، لكن هذا ليس هو الحال بالضرورة في سيدني واليابان».