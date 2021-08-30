الكنيسة تودع الأنبا بطرس.. ثاني أسقف يتوفى بكورونا خلال 3 أشهر (صور)

تودع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في الثانية عشرة من ظهر اليوم الإثنين، الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر وتوابعها للأقباط الأرثوذكس بمحافظة القليوبية، الذي توفي مساء أمس الأحد عن عمر ناهز 74 عاما عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليعد ثاني أسقف داخل الكنيسة يتوفى بالفيروس خلال 3 أشهر، حيث سبق وتوفي الأنبا سلوانس، أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر في مايو الماضي لذات السبب.

صلوات تجنيز الأنبا بطرس

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنّه تقرر أن تقام صلوات تجنيز الأنبا بطرس أسقف إيبارشية شبين القناطر، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مع تطبيق دقيق للإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يترأس صلوات التجنيز البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بحضور عدد من المطارنة والأساقفة والكهنة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأسرة الأنبا بطرس، دون حضور شعبي كبير، كما اعتذرت الكنيسة عن التغطية الإعلامية لمراسم الجنازة، في ضوء القواعد الموضوعة الخاصة بجنازة من يتوفى بكورونا داخل الكنيسة.

من هو الأنبا بطرس؟

وأشارت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان رسمي عنها، إلى أنّ الأنبا بطرس توفي بعد صراع قصير مع المرض، ووصفته بأنّه استطاع أثناء خدمته في إيبارشية شبين القناطر، حل الكثير من المشكلات التي تراكمت جراء خلو كرسي الإيبارشية لـ6 سنوات قبل سيامته أسقفا عاما على يد البابا الراحل شنودة الثالث في 2009، ورغم الصعوبات والمتاعب التي واجهها بسب تعقد هذه المشكلات، حتى بعد تجليسه على كرسي الإيبارشية بيد البابا تواضروس الثاني في 2013.

والأسقف الراحل اسمه الأصلي زكريا ناشد أثناسيوس، وهو من مواليد محافظة سوهاج في 14 أغسطس 1947، وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنّ الأنبا بطرس كان له جهاد مضني في مجالات الخدمة، بذله بمثابرة وبالصلاة الدائمة والمحبة التي شمل بها الجميع وبحسن إرشاده وتدبيره.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة، أنّ الأسقف الراحل الذي ترهبن عام 1978، ولم يخرج من ديره طوال 31 سنة، كان راعيًا مشجعًا لأبنائه، فسمح بإطلاق طاقاتهم ومواهبهم فحدث نمو ملحوظ في الخدمة بالإيبارشية.