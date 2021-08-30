استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وعيار 21 يسجل 792 جنيهًا

سجّلت أسعار الذهب، في بداية التعاملات اليومية، اليوم الاثنين 30 أغسطس، استقرارا، لليوم الثاني على التوالي في السوق المحلي.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الاثنين 30 أغسطس في بداية التعاملات، على النحو التالي:

- سجل عيار 24 نحو 905 جنيهات.

- سجل عيار 21 نحو 792 جنيهًا.

- سجل عيار 18 نحو 679 جنيهًا.

- الجنيه الذهب سجل سعر 6 آلاف و336 جنيهًا.

سعر الأوقية اليوم

- سجلت سعر الأوقية نحو 1.813.57 دولار.

أسعار الذهب عالميًا

سجلت أسعار الذهب عالميًا، استقرارا في بداية التعاملات في البورصات العالمية اليوم الاثنين 30 أغسطس، إذ بيع عيار 24 بسعر 58.34 دولار بالمقارنة بأمس الأحد، بينما سجل عيار 22 نحو 53.47 دولار، فيما بلغ عيار 21 نحو 51.04 دولار، وبيع عيار 18 بـ43.75 دولار.

تحركات الذهب عالميا

وصعدت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي، بارتفاع نحو 1.45% على أساس أسبوعي؛ لترتفع الأوقية من 1776 دولارًا إلى 1813.57 دولار.

وشهدت أسعار الذهب، خلال الأسبوع الماضي، تقلبات قوية والارتفاع كان سيد الموقف؛ ليعوض المعدن الأصفر بعض الخسائر التي تكبدها بسبب ارتفاع الدولار.

من جانبه، قال واصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، لـ«الوطن»، إن الأسواق تنتظر سعرا جديدا مساء اليوم الاثنين، للذهب والاتجاه سيكون للارتفاع على الرغم من تذبذب الأسعار بين الصعود والهبوط، إلا أنه لايزال الملاذ الآمن لدى عدد كبير من المستثمرين عالميا ومحليا.