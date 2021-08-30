محافظ سوهاج يتفقد أعمال «حياة كريمة»: نسبة التنفيذ 44% (صور)

قام اللواء طارق الفقي - محافظ سوهاج، أمس، يرافقه أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، بجولة ميدانية تفقد خلالها عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بالقرى المستهدفة بمركز دار السلام، حيث بدأ محافظ سوهاج جولته بتفقد مدرسة «الشيخ جاهين» للتعليم الأساسي بعد انتهاء الأعمال بها، والمقامة على مساحة 1400 متر مربع، وتضم 11 فصل دراسي، بالإضافة إلى فصل مخصص لذوي الهمم، لخدمة أبناء قرية الشيخ جاهين والقرى المجاورة، ثم تفقد المحافظ أعمال إنشاء «مجمع خدمات أولاد يحيى» على مساحة 650 متر مربع، حيث وصلت نسبة التنفيذ به 44%، ويشمل مكتب تموين، ووحدة محلية، ومركز تكنولوجي، ومكتب للشهر العقاري، وسجل مدني، ومكتب بريد.

تفقد أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بنجوع مازن

وشملت جولة المحافظ كذلك تفقد أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بنجوع مازن، على مساحة 32 فدان، بطاقة حالية 60 ألف م3/يوم، وبطاقة مستقبلية 90 ألف م3/يوم، لخدمة 450 ألف نسمة، بعدد 15 قرية وتابع وهي «أولاد يحيي بحري، أولاد الشيخ، أولاد يحيى قبلي، الحاجر بأولاد يحيي، نجوع مازن شرق، مزاتة شرق، الخيام، أولاد خلف، النغاميش، نقنق، أولاد سالم بحري، النصيرات، العقارية، أولاد سالم قبلي، البلابيش بحري».

يشمل المشروع أعمال شبكات الانحدار وإنشاء 8 محطات رفع

وتفقد المحافظ أيضا أعمال مشروع الصرف الصحي لدار السلام، حيث يخدم 120 ألف نسمة بمدينة دار السلام، وقرى «نجوع مازن، وأولاد يحيي الحاجر، وأولاد يحيي بحري، وأولاد يحيي قبلي، وقرية مزاتة شرق»، ويشمل المشروع أعمال شبكات الانحدار وإنشاء 8 محطات رفع، بالإضافة إلى خطوط الطرد، ومن المقرر الانتهاء منه بنهاية يونيو العام القادم.

وأعمال إنشاء مدرسة نجع الفحار المستجدة للتعليم الأساسي

وشملت الجولة زيارة مكتب بريد عرب العطيات، حيث تم الانتهاء من تطويره ضمن 17 مكتب بريد تم تطويرها على مستوى المركز، ثم تفقد «الفقي» أعمال تطوير مدرسة عرب العطيات، بعدد 29 فصل دراسي، لخدمة 1150 طالب وطالبة، وأعمال إنشاء مدرسة نجع الفحار المستجدة للتعليم الأساسي، بعدد 15 فصل دراسي، لخدمة 472 طالب وطالبة.

واختتم «الفقي» جولته بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية بقرية أولاد سالم بحري، حيث تفقد وحدة إطفاء أولاد سالم بحري، وكذلك أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية أولاد سالم، حيث وصلت نسبة التنفيذ به 35%، كما عقد السيد/ أحمد سامي القاضي - نائب محافظ سوهاج، أمس، اجتماعاً مع أعضاء وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة، لبحث عدد من الموضوعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والوقوف على آخر المستجدات.

مناقشة مبادرة «من حقك تعرف»

وتناول الاجتماع مناقشة مبادرة «من حقك تعرف» التي أطلقها اللواء/ طارق الفقي - محافظ سوهاج لتعريف شباب المحافظة بالمشروعات القومية التي يجري العمل بها على أرض المحافظة، والعمل على توسيع المبادرة لتشمل أكبر عدد من شباب سوهاج، وناقش الاجتماع كذلك موقف الغرفة المركزية لمتابعة الشكاوى الخاصة بمبادرة «حياة كريمة»، وآليات التعامل مع تلك الشكاوى والرد على المواطنين، بالإضافة إلى الشكاوى الخاصة بمبادرة «سكن كريم»، وموقف تخصيص قطع الأراضي المطلوبة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تتم تلك الأعمال تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.