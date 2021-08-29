«مياه الإسكندرية»: تدعيم إحلال وتجديد الشبكات بقرى برج العرب ضمن «حياة كريمة»

أكد المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الإسكندرية، أنه تم مراجعة الرفع المساحي والمقايسات الخاصة بمشروعات مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقرى «بهيج والغربانيات وبرج العرب القديم» بمركز برج العرب، وسيتم البدء في تنفيذ أعمال الشبكات خلال الشهر الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري.

الانتهاء من صب القواعد لغرف الأمن والتشغيل

وأوضح «جابر» في بيان صادر عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اليوم، أنه جاري إنشاء رافع جديد ك38 ساحلي على مساحة 1180 م2، عبارة عن خزان 2000م3 وعنبر طلمبات لتغذية قرية أبوصير التابعة لمركز برج العرب، واستكمال الأعمال الخرسانية لحوائط الخزان، وجاري الانتهاء من تنفيذ عنبر الطلمبات، وتم الانتهاء من صب القواعد لغرف الأمن والتشغيل.

إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بمنطقة العصافرة والفضالي

وقال «جابر» إنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد مواسير بلاستيك أقطار 4 و6 بطول حوالي 1.1 كم بمنطقة أبو سليمان بشرق الإسكندرية، بإجمالي تكلفة حوالي 950 ألف جنيه، والانتهـاء مـن أعمال ترحيل خطوط المواسير قطر 6 المتعارضة مع أعمال إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بمنطقة العصافرة والفضالي، مسافة حوالي 200 متر، بتكلفة تقديرية 10 آلاف جنيه.

مد وتدعيم شبكات مياه بأقطار6 و12 بقرية أبوصير

وأضاف أن الشركة تقوم بمد وتدعيم شبكات مياه بأقطار6" و12" بقرية أبوصير التابعة لمركز برج العرب، وإحلال وتجديد خط قطر 4 و6 بطول 15.3 كم تقريبا، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 27.7 مليون جنيه، بداية من طريق الكيلو 71 الصحراوي حتى جناكليس.

توصيل الوصلات المنزلية لعدد من الأسر الأكثر احتياجا

ووجه جابر شحاتة إدارة المشاركة المجتمعية بضرورة حصر الأسر الأشد احتياجا بمحافظة الإسكندرية ودراسة حالة تلك الأسر من خلال الأبحاث الميدانية، بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية، لافتا إلى أن الشركة نجحت في توصيل الوصلات المنزلية لعدد من الأسر الأكثر احتياجا بالعديد من المناطق خلال الفترة الماضية، مضيفا أنه بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية تحملت تكلفة توصيل المياه لعدد من الأسر بقرى خورشيد البحرية.

وقال إن التعاون مع المجتمع المدني من أجل الوصول بالخدمة لكافة مناطق وفئات المجتمع بمحافظة الإسكندرية، يأتي في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب بالإسكندرية.