آخر موعد لحجز شقق «سكن لكل المصريين 2».. التقسيط على 30 سنة

يبحث المواطنون الراغبون عن الحصول على وحدة سكنية، ضمن وحدات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، عبر محرك البحث العالمي "جوجل"، عن آخر موعد لحجز شقق "سكن لكل المصريين 2"، والتي تعد أولى المشروعات السكنية، التي ستطبق عليها مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، التي أعلن عنها البنك المركزي رسميا، خلال الأيام الماضية، بفائدة متناقصة 3%، وسداد يصل إلى 30 عاما كحد أقصى.

وتشمل مبادرة "سكن لكل المصريين 2"، وحدات سكنية عدة، سيتم طرحها داخل عدد من مراكز المدن والمحافظات المختلفة، على مستوى الجمهورية، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

آخر موعد لحجز شقق "سكن لكل المصريين 2"

وفقا لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ينتهي حجز شقق "سكن لكل المصريين 2"، الخميس الموافق 9 سبتمبر المقبل، وذلك لجميع المواطنين، متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

وخلال هذه الأيام تشهد مكاتب البريد المميكنة، سحب كراسات شروط "سكن لكل المصريين 2"، الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، وذلك من قبل جميع المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية، ضمن شقق "سكن لكل المصريين 2"، متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

شقق "سكن لكل المصريين 2"

وبلغ عدد كراسات شروط حجز شقق "سكن لكل المصريين 2"، التي تم سحبها من داخل مكاتب البريد المميكنة، منذ بداية الحجز حتى الآن، حوالى 74 ألف كراسة شروط، وفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أمس الأحد.

وقام 14500 مواطن بسداد مقدمات الحجز، لشقق "سكن لكل المصريين 2"، للمحورين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك عقب شراء كراسة الشروط، وسداد المصروفات الإدارية.

وللمزيد من التفاصيل والاستفسارات حول آلية حجز شقق "سكن لكل المصريين 2"، يمكن التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت.