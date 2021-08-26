«التشكيليين» تدعو الأعضاء الراغبين للتقديم لحجز شقق «سكن لكل المصريين 2»

دعت نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتورة صفية القباني الأعضاء للتقدم لحجز وحدات سكنية كاملة التشطيب من النسبة المخصصة للفنانين التشكيليين، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «سكن لكل المصريين 2» لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك في ضوء طرح البنك المركزي المصري لمبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة 30 عامًا.

آخر موعد للحجز في مبادرة «سكن لكل المصريين 2»

وكانت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، قد ردت على خطاب نقابة الفنانين التشكيليين المطالب بتخصيص نسبة من الوحدات السكنية لأعضاء النقابة، ودعا خطاب وزارة الإسكان أعضاء النقابة الراغبين في حجز الوحدات السكنية لشراء كراسة الشروط والتقدم للحجز طبقًا للإجراءات المتبعة، حيث يستمر الحجز إلى يوم 9 سبتمبر المقبل.

ونوهت نقابة الفنانين التشكيليين إلى أنَّ مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أشارت إلى أنَّه سيتمّ طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى تحت الإنشاء (سيتمّ تسليمها خلال 36 شهرًا) بجميع محافظات الجمهورية، على أن يستمر الحجز حتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، (لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة)، علماً بأن الحجز سيتم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق.

وأوضحت النقابة أنَّ شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

أماكن توفر الوحدات السكنية في مبادرة "سكن لكل المصريين 2"

وحسب ما أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي، يجرى طرح الوحدات السكنية، من مبادرة «سكن لكل المصريين 2» للمواطنين من محدودي الدخل، داخل عدد من المحافظات، وهي: «الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء».

أما بالنسبة للمواطنين من متوسطي الدخل، فسيجرى طرح الوحدات السكنية، في مبادرة «سكن لكل المصريين 2»، داخل عدد من المدن الجديدة، ومنها: «بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة البداري، وبورفؤاد».