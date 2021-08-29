الإسكان الاجتماعي: 80 ألف وحدة ضمن الإعلان الحالي من «سكن لكل المصريين»

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن هناك تطبيق فوري لمبادرة رئيس الجمهورية بإتاحة سكن لكل المصريين، حيث إن الشروط الفصيلية لمبادرة البنك المركزي قد تم إعلانها قبل عيد الأضحي السابق مباشرة.

عبدالحميد: «قيمة المقدم هتقل لـ10% لمنخفضي الدخل و15% بالنسبة لمتوسطي الدخل»

وأضافت «عبد الحميد»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، أن المبادرة حجمها 100 مليار جنيه، والتقسيط على 30 سنة وبفائدة متناقصة 3%، وهي أشياء غير مسبوقة من قبل، «بتيسر جدا على الناس اللي مكنتش قادرة تتملك من قبل، وقيمة المقدم هتقل لـ10% لمنخفضي الدخل و15% بالنسبة لمتوسطي الدخل».

عبد الحميد: هناك وحدات جاهزة للتسليم الفوري

وأوضحت أن الشروط العامة للمبادرة هي أن يكون دخل المواطن لا يزيد عن 6 آلاف جنيه للأسرة، و4500 جنيه للأعزب، أما متوسطي الدخل فيجب ألا يزيد دخل الأسرة عن 14 ألف جنيه، و10 آلاف جنيه للأعزب، كما أن كراسات الشروط تباع في كراسات البريد في المدن، والعملاء يمكنهم تقديم مستنداتهم بعد شراء الكراسات واستيفاء الشروط كافة، وفور الانتهاء من الفرز سوف تُسلم الوحدات الجاهزة، أما متوسطي الدخل فهناك أيضًا واحدات جاهزة للتسليم الفوري، وإجراءات تسليمها ستتم عقب فرز الطلبات أيضا.

وأكدت أنه قد تم تخصيص 80 ألف وحده سكنية مطروحة، خلال الإعلان الحالي من مبادرة سكن لكل المصريين، كما أنه ليس كل من قدم سيحصل على شقة، «إحنا بنتقلي كل الطلبات ولو فيه أماكن فيها طلب أكبر من الوحدات المتاحة ساعتها هنعلن هنعمل إيه، لأننا بنطبق نظام الأولويات، وبناخد الطلبات وبنفحصها».

وأشارت إلى أن أهم المعايير هي حدود الدخل الشهري، ويجب ألا يكون الشخص استفاد من مبادرات التمويل العقاري في وقت سابق، وأن يكون سنه من 21 سنة إلى 50 سنة.

وتابعت: «ممكن تكون الشكاوى الخاصة برفض بعض البنوك هي حالات فردية، وممكن تبقى الناس مش فاهمة لأن البنك المركزي أكد على ده».