رئيس الوزراء يتفقد أكبر مجمع لإنتاج اللقاحات في الشرق الأوسط

يُجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، جولة تفقدية إلى مصانع الشركة القابضة للمصل واللقاح والمستحضرات الحيوية «فاكسيرا» في مدينة 6 أكتوبر، يرافقه خلال الزيارة عددًا من المسؤولين، بينهم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة هبة والي، رئيس «فاكسيرا».

وتُعتبر مصانع «فاكسيرا» في مدينة السادس من أكتوبر، أكبر مجمع لإنتاج اللقاحات في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأنشئ المجمع الصناعي العملاق بتكلفة إنشاءات تبلغ 80 مليون جنيه، كما تمّ تجهيزه بأحدث المعدات والتجهيزات بتكلفة تُناهز 17 مليون دولار، أي ما يُناهز قرابة 265 مليون جنيه مصري.

«الصحة العالمية» تُشيد بمجمع صناعات اللقاحات المصرية الجديد

وعمل كلاً من مسؤولي وزارة الصحة والسكان ومسئولي «فاكسيرا» على التنسيق مع مسؤولي منظمة الصحة العالمية خلال عملية إنشاء المجمع الجديد؛ حيث أشاد مسؤولي المنظمة الأممية بالمجمع، مؤكّدين عمله وفق «المعايير الدولية».

8 معامل مركزية لقياس أمان وجودة اللقاحات في «فاكسيرا 6 أكتوبر»

وزُود المجمع الصناعي العملاق بنحو 8 معامل مركزية لقياس جودة اللقاحات المُصنعة بداخله، بهدف اتخاذ عدة إجراءات وقياسات، تجعل المسؤول مُطمئن إلى فعالية وجودة وأمان اللقاح المُصنع بداخل المصنع.

تصنيع أول مليون جرعة من لقاحات كورونا على أرض مصر

كان رئيس مجلس الوزراء، قد تفقد خطوط إنتاج لقاح «سينوفاك – فاكسيرا» في مقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» في منطقة العجوزة مع بدء الإنتاج الكمي له خلال شهر يوليو الماضي، حيث شاهد «مدبولي» تصنيع أول مليون جرعة من لقاحات كورونا بأعلى درجات الجودة على أرض مصر.

وبدأت «فاكسيرا» التعاون مع شركة «سينوفاك» عبر خلط وتعبئة اللقاح محلياً، على أن يتم العمل على تصنيع المواد الخام للقاح محلياً على أرض مصر في وقت لاحق.

خطة لتوطين تصنيع 8 أنواع أساسية من اللقاحات على أرض مصر

وذكر «مدبولي»، في مؤتمر صحفي عقده على هامش تفقد «فاكسيرا العجوزة»، خلال شهر يوليو الماضي، أنَّ الدولة تستهدف توطين تصنيع 8 أنواع من اللقاحات في مصانع «فاكسيرا 6 أكتوبر» عقب افتتاحها رسمياً، موضحًا أنَّ القدرة الإنتاجية من اللقاحات في مجمع المصانع الجديد سيُناهز 3 ملايين جرعة يومياً.

مفاوضات لتصنيع لقاح «استرازينيكا» في مجمع اللقاحات الجديد

وذكرت الدكتورة هبة والي، رئيس «فاكسيرا»، في وقت سابق، أنَّه يتمّ إجراء مفاوضات لتصنيع لقاح «استرازينيكا» في «فاكسيرا 6 أكتوبر»، كما سيجرى تصنيع «سينوفاك – فاكسيرا» بداخله، إضافة لمصنع الشركة في «العجوزة».