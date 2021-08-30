%47 نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بجامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن نسبة تولي المرأة للمناصب القيادية وصلت إلى 47% من إجمالي القيادات داخل الجامعة وفي كافة القطاعات والمناصب، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الجامعة لتحقيق استراتيجية الدولة نحو الجمهورية الجديدة، وتمكين وتأهيل المرأة لتولي المناصب القيادية.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن تولي المرأة للعديد من المناصب القيادية بالجامعة جاء لتميزها ودورها الكبير في الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية بالجامعة، وهو ما انعكس على نجاح الجامعة في كل المستويات، سواء مشروعات التطوير والبنية التحتية للجامعة والنشر العلمي الدولي وتحسين مركز الجامعة دوليًا في كافة التصنيفات العالمية.

«الخشت»: تولي المرأة للمناصب القيادية جاء لتميزها ودورها في الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية

وأضاف «الخشت»، أن نسبة تولي المرأة لمنصب العمادة على مستوى كليات ومعاهد الجامعة بلغ نحو 34.6% من عدد عمداء الجامعة، وذلك في كليات ذات تأثير مباشر علي العملية البحثية وأيضا خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما تولت 65% من وكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب والذين يسيّرون العملية الدراسية والامتحانية، و44% من وكلاء الدراسات العليا والذين يتولون الإشراف على الدراسات العليا من الدبلومات والماجستير والدكتوراه ومتابعة النشر العلمي الدولي، و48% من وكلاء خدمة المجتمع وتنمية البيئة ودورهن في تقديم الخدمات المجتمع المحيط والطلاب داخل الجامعة.

جامعة القاهرة: نؤمن بالتكافؤ التام بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات

وأوضح رئيس الجامعة، أنه فضلا عن الإحصائيات السابقة في العمادة ووكلاء الكليات، تستحوذ المرأة أيضًا علي نسبة كبيرة من رئاسة الأقسام العلمية داخل كافة الكليات، مؤكدًا أن اهتمام إدارة جامعة القاهرة بالمرأة وتوليها القيادة في العديد من القطاعات صاحبه أيضا تأكيد الجامعة والعمل علي الارتقاء بهن من خلال التدريب والتأهيل المستمر، حيث لا تدخر الجامعة جهدا في دعم أي نشاط أو فاعلية يكون لها تأثير في الارتقاء بمهارتهن، وهو ما ظهر جليا بعد تولي المسؤولية وانعكس بشكل ايجابي على تسيير منظومة العمل وتطويرها.

«الخشت»: لا ندخر جهدا في دعم الارتقاء بالمرأة من خلال التدريب والتأهيل المستمر

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن سياسة تمكين الكفاءات نابعة من إيماننا بالتكافؤ التام بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، وهو ما انعكس في محيطنا المهني من خلال تولي المرأة لأكبر عدد من المناصب القيادية في جامعة القاهرة، بشكل لم يسبق حدوثه في تاريخ الجامعة العريقة، وهي بالتأكيد جزء مهم وأساسي في كل نجاحات الجامعة في مختلف القطاعات خلال الفترة الماضية.