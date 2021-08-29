طلاب جامعة القاهرة يزورون المنطقة التجارية بمدينة طنطا «صور»

نظم جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، زيارة ميدانية لوفد من طلاب جامعة القاهرة إلى المنطقة التجارية /اللوجستية بمدينة‪ ‬طنطا، تحت رعاية وتوجيهات الوزير الدكتورعلي المصيلحي.

يأتي ذلك في إطار تفعيل نموذج التعليم التطبيقي المرتبط بزيارات ميدانية للمشروعات والمؤسسات لتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لسوق العمل؛ حيث تعد منطقة سبيربية بمحافظة الغربية أول وأكبر منطقة تجارية ولوجستية على مستوى محافظات مصر.

وشارك في الزيارة العميد خالد شرف، مساعد وزير التموين للتخطيط، والدكتور جمال شحاتة، عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، والوفد المرافق له من قيادات الجامعة، والدكتور عبدالعزيز هاشم، والدكتورة «أميرة، ولبنى»، وكلاء كلية التجارة بالجامعة.

وأطلع طلاب كلية التجارة بجامعة القاهرة على أعمال تنفيذ أول وأكبر منطقة تجارية ولوجستية على مستوى محافظات الجمهورية، والتي أنشأت بالتعاون بين شركة فيرنبرو جلوبال للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، على مساحة حوالي 83 فدانا، باستثمارات تتعدى الـ6 مليارات جنيه مصري.

وتتوسط المنطقة التجارية 10 محافظات بوسط الدلتا، وتخدم 42 مليون نسمة، وتوفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، خلال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة لفرص العمل التي ستوفر ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية.‏‪

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بتدريب طلاب الجامعات المصرية، سواء داخل القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، ومنها جهاز تنمية التجارة لصقل خبرات وتجارب الطلاب، وكذلك أيضا تنظيم الزيارات الميدانية لإطلاعهم على إنجازات المشروعات القومية المختلفة التي تنفذها الوزارة، بالشراكة مع القطاع الخاص على أرض الواقع، بما يتيح لهؤلاء الطلاب اكتساب المعرفة الكاملة عن هذه المشروعات التي تنفذ في عهد القيادة السياسية.

ولفت «عشماوي» إلى أنه من هذه المشروعات، إنشاء مشروعات لوجستية/تجارية لأول مرة تبلغ 18 مشروعا في 11 محافظة حتى الآن، مشيرا إلى أن معدلات تنفيذها على أرض الواقع تتجاوز الـ75% حاليا، كما أنه من المقرر افتتاح المرحلة النهائية للمنطقة اللوجستية التجارية بمدينة طنطا خلال شهر أكتوبر المقبل.

ونوه مساعد أول وزير التموين، إلى أن المنطقة اللوجستية في طنطا تتضمن العديد من الأنشطة التي سوف تسهم في نقلة نوعيه للمواطن بمحافظات بالدلتا؛ إذ تضم أكبر مركز تجاري بالمحافظات على مساحة 135000 متر مربع، يحتوى هايبر ماركت وتوكيلات تجارية و7 دور عرض سينمائية، وأكبر منطقة لوجيستية للأدوية، بأحدث التكنولوجيا العالمية للإقلال من الهادر، وتوفير الأدوية لمواطني الدلتا.

كما تضم المنطقة أيضا معارض تجارية وأسواق «مفتوحة، وجملة»، ومنطقة لبيع وصيانة السيارات والمعدات والآلات المتنوعة، ومكاتب إدارية مزودة بجميع مستلزمات الإدارة الحديثة، تساهم في تواجد الشركات العالمية بمحافظات الدلتا، ما يساعد في توفير فرص عمل للشباب الذين أهلوا تحت إدارة كوادر لديها خبرات عديدة ومراكز تدريب، بالتعاون مع أكبر المراكز بالشرق الأوسط «مراكز طبية يتواجد بها جميع التخصصات الطبية التي لم تكن متوفرة بمحافظات الدلتا».

كما تتضمن قاعات مؤتمرات تساهم في إقامة الفعاليات الكبرى بمحافظة الغربية والأخريات المجاورات، وتضم أكبر نادي رياضي اجتماعي بالمنطقة يسهم في استيعاب الشباب وتواصل الأجيال، والمحافظة على الأجيال الناشئة، وفندق على مستوى مرتفع يسهم في استضافة الشخصيات المرموقة، بالإضافة إلى معسكرات الشباب وأهالي الدلتا، وخدمات حكومية، ومحطة خدمة، وتموين سيارات.

وزودت المنطقة التجارية اللوجيستية أيضا بمرافق مستقلة من كهرباء ومياه وصرف صحي وغاز طبيعي وشبكة «اتصالات، وإنترنت حديثة»، من خلال أجهزة الدولة المختلفة.