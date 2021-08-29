تنسيق كلية الإعلام جامعة القاهرة لعام 2021 والحد الأدنى للشعبة الأدبية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية الإعلام جامعة القاهرة لعام 2021 للمرحلة الأولى لطلاب للحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة 2021 الشعبة الأدبية، بحد أدنى 339 درجة لطلاب الشعبة الأدبية، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن لإعلان نتيجة التنسيق المرحلة الأولى للقبول للجامعات 2021، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

كلية الإعلام جامعة القاهرة.. خطوات التقديم

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنَّه بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولي لتنسيق الجامعات 2021، سيتمَّ إرسال كشوف بيانات الطلاب (CD) المرشحين لها من التنسيق الإلكتروني للجامعات بعد إعلان نتيجة كل مرحلة من مراحل التنسيق والتحويلات مع مراعاة أنَّه في حالة تعديل هذه البيانات يتمّ إرسال التعديلات الجديدة فقط.

ويمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني على الموقع الرسمي للوزارة، والتوجه إلى الكلية التي تم ترشيحه إليها لتقديم أوراقه وإتمام إجراءات قيده.

كلية الإعلام جامعة القاهرة.. الأوراق المطلوبة للتقديم

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الإعلام جامعة القاهرة لعام 2021، بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق وهي كالآتي:

- 6 صور شخصية للطالب.

- شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي منها.

- الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح.

- نموذج (2) جند للطلاب الذكور فقط (من مكتب التجنيد التابع له الطالب).

- شهادة التفوق الرياضي (للطلاب الحاصلين على حوافز رياضية فقط).

أقسام كلية الإعلام جامعة القاهرة

حددت كلية الإعلام جامعة القاهرة الأقسام العلمية الموجودة داخل الجامعة التي يستطيع الطالب الاختيار من بينها بعد ترشحه من مكتب التنسيق وإعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق بالجامعات 2021 وهي كالتالي:

- المعايير القومية الأكاديمية القياسية قطاع الإعلام.

- قسم الصحافة.

- قسم الإذاعة والتليفزيون

- قسم العلاقات العامة والإعلان.

- شعبة الإعلام باللغة الإنجليزية.

- شعبة الصحافة الإلكترونية.