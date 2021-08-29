كل ما تريد معرفته عن جامعة القاهرة.. الكليات المتاحة والأوراق المطلوبة

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور، عبر مؤشر البحث جوجل، عن كليات جامعة القاهرة، من خلال درجات القبول بالكليات والأوراق المطلوبة للتقديم، وجاءت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 في كليات جامعة القاهرة، كالتالي: طب القاهرة 380 درجة، وطب أسنان القاهرة 372 درجة، وعلاج طبيعي القاهرة 366 درجة، وصيدلة القاهرة 364 درجة، وهندسة القاهرة 356 درجة.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021.. 380 طب القاهرة و372 طب الأسنان

وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، في بيان رسمي لها اليوم، أنّ نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 في كليات جامعة القاهرة، جاءت كالتالي: اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 359 درجة، وإعلام القاهرة 339 درجة، وآثار القاهرة 328 درجة، وآداب القاهرة 308 درجة، وتجارة القاهرة 298 درجة، وآداب انتساب موجه القاهرة 282 درجة، وتربية نوعية القاهرة 282 درجة، ودار العلوم القاهرة 281 درجة، وتجارة انتساب موجه القاهرة 280 درجة، وتربية طفولة مبكرة القاهرة 279 درجة.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021.. إعلام القاهرة 339 درجة و328 للآثار

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، لـ«الوطن»، أنّ نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 جاءت سارة للطلاب الناجحين في الثانوية العامة، وهناك تعليمات مشددة لجميع رؤساء الجامعات، بالاستعداد للعام الدراسي الجديد، الذي يبدأ 9 أكتوبر المقبل، من خلال تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامعة القاهرة

1- الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح.

2- عدد 6 صور شخصية.

3- شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي منها.

4- نموذج 2 جند للطلاب الذكور فقط (من مكتب التجنيد التابع له الطالب).

5- شهادة التفوق الرياضي (للطلاب الحاصلين علي حوافز رياضية فقط).