لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على أقسام كلية الحقوق جامعة القاهرة

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، عبر محرك البحث جوجل، عن كلية الحقوق جامعة القاهرة والأماكن الشاغرة بها للمرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء المقبل.

أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية للثانوية العامة

وشهدت نتيجة التنسيق المرحلة الأولى لكلية الحقوق انخفاضا كبيرًا هذا العام، مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك تناسبا مع نسب المجاميع الخاصة بالثانوية العامة لهذا العام.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أماكن شاغرة بكلية الحقوق جامعة القاهرة لطلاب الثانوية العامة لشعبتيها الأدبية والعلمية خلال المرحلة الثانية لتنسيق.

وترصد «الوطن» في السطور التالية التفاصيل كافة عن كلية الحقوق جامعة القاهرة:-

الأوراق المطلوبة للتقديم:-

بعد إعلان نتيجة الترشيح في كل مرحلة من مراحل التنسيق، يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الالكتروني، والتوجه إلي الكلية التي تم ترشيحه إليها لتقديم أوراقه وإتمام إجراءات قيده علي أن يقوم الطالب باصطحاب الأوراق التالية المطلوبة وهي:

-الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح.

-عدد (6) صور شخصية.

- شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي منها.

- نموذج (2) جند للطلاب الذكور فقط (من مكتب التجنيد التابع له الطالب).

- شهادة التفوق الرياضي (للطلاب الحاصلين علي حوافز رياضية فقط).

أقسام كلية الحقوق جامعة القاهرة:-

- قسم اللغة العربية.

- قسم اللغة الإنجليزية.

- قسم اللغة الفرنسية.

عنوان كلية الحقوق:-

تقع كلية الحقوق جامعة القاهرة، داخل الحرم الجامعي بمدينة الأورمان بمحافظة الجيزة.

مصاريف كلية الحقوق جامعة القاهرة:-

- مصاريف الفرقة الأولى انتظام: 1163.15 جنيه.

- مصاريف الفرقة الأولى انتساب: 1465.65 جنيه.

- مصاريف الفرقة الثانية انتظام: 563,15 جنيه.

- مصاريف الفرقة الثانية انتساب: 865,65 جنيه.

- مصاريف الفرقة الثالثة انتظام: 338,15 جنيه.

- مصاريف الفرقة الثالثة انتساب: 631,65 جنيه.

- مصاريف الفرقة الرابعة انتظام: 338,15 جنيه.

- مصاريف الفرقة الرابعة انتساب: 631,65 جنيه.