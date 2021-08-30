«استلفت منه فلوس ومرجعتهاش».. عرض المتهم بذبح شقيقته بمصر القديمة على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة، عرض المتهم بذبح شقيقته الحامل في توأم داخل شقتها في منطقة أبو السعود بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، بسبب خلافات مالية، على الطب الشرعي؛ لإجراء الكشف عن تحليل تعاطي المخدرات؛ لبيان إذا كان المتهم ارتكب الواقعة تحت تأثير المخدرات من عدمه.

جثة في شقة مصر القديمة

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من الأهالي بالعثور على ربة منزل مقتولة داخل شقتها في منطقة أبو السعود بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة «نورا أ م»، في العقد الثالث من العمر داخل منزلها، وبالفحص تبين إصابتها بجرح ذبحي بالرقبة، كما تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، ومن خلال مناظرة الجثة تبين أنها حامل.

وكشفت التحريات أن شقيق المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما.

سقوط المتهم في قبضة الشرطة

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها، وأضاف أن المجني عليها واقترضت منه مبلغا ماليا، وطالبها برده عدة مرات ولكن دون جدوى، مشيرًا أنه يوم الواقعة اتصل بها كثيرا وعندما رفضت الرد على اتصاله ذهب إلى شقتها ونفذ جريمته، وأرشد المتهم عن السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة استدعاء أسرة المجني عليها لسماع أقوالهم حول الواقعة.