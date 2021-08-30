مدبولي: الدولة تهدف لإنتاج 8 لقاحات أساسية تخدم كل المواطنين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن موضوع اللقاحات شديد الأهمية في مصر، مؤكدا أن شركة العجوزة للقاحات في الدقي مشروع مهم.

وأكد «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي بمصانع فاكسيرا، أن الدولة تهدف لإنتاج 8 لقاحات أساسية تخدم كل مواطني مصر، موضحا: «كنا نتتج في وقت من الأوقات عددا منها، ولكن توقفنا وبدأنا في الاستيراد».

وأضاف رئيس الوزراء، أنه من خلال السرح العملاق الجديد المبني على 15 فدانا أو 60 ألف نتر، نعيد قدرتنا على التصنيع المحلي لهذه المنتجات الحيوية، التي تعتبر جزءا من الأمن القومي لمصر.